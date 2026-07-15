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Pirelli confirma que mantendrá cinco neumáticos diferentes en la F1 2027: los objetivos

Dario Marrafuschi, director de Pirelli en F1, ha adelantado a Motorsport.com que, también en 2027, los equipos dispondrán de cinco compuestos, con unos objetivos muy marcados.

Giacomo Rauli Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Neumáticos Pirelli de la F1 2026

Le gomme Pirelli 2026

Foto de: Pirelli

No se cambia una fórmula ganadora. Esa es la política que Pirelli sigue aplicando a la hora de fabricar sus neumáticos para la Fórmula 1, de la que es proveedor exclusivo desde hace ya 15 años.

En estos momentos, la marca italiana está trabajando para definir la construcción de los neumáticos para la temporada 2027, cuya homologación está prevista para el mes de septiembre. Las composiciones, por su parte, se definirán al final de esta temporada, pero Motorsport.com puede adelantaros que el año que viene seguirán siendo cinco.

Dario Marrafuschi, director del departamento de Motorsport de Pirelli, confirmó en la entrevista exclusiva concedida a Motorsport.com que también en 2027 seguiremos viendo la gama de neumáticos que irá desde el C1 hasta el C5.

"Los compuestos se desarrollan constantemente y esto ya lo hemos hecho en las pruebas anteriores; se trata de un trabajo básico, una base sobre la que construir lo que podrían ser los nuevos paquetes de materiales para el año que viene, en lo que respecta a los compuestos". 

"Una vez finalizada la estructura, optimizaremos, basándonos en los resultados ya obtenidos, la escala de compuestos para el año que viene. Ya puedo adelantar que seguirán siendo cinco niveles; no añadiremos ni eliminaremos ningún nivel".

"Hemos pensado y debatido si añadir un nivel, pero, tomando como ejemplo Mónaco, al final hemos visto que la mayoría de los coches salieron con el C4, es decir, el medio".

Dario Marrafuschi, Head of Pirelli Motorsport

Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport

Foto de: Pirelli

Ya a finales de 2025, Pirelli había descartado el C6 debido a que la diferencia de rendimiento respecto al C5 no era suficiente para justificar su fabricación y homologación.

Además, este año Pirelli ha observado que en el Gran Premio de Mónaco (una de las carreras en las que el C6 podría haber sido protagonista), el C5 funcionó de maravilla.

"En la clasificación, aunque hubo una vuelta más de preparación, fue emocionante con el C5 en los últimos minutos de la sesión. Por eso consideramos que no es necesario añadir un compuesto todavía más blando". 

"También vimos una carrera excelente en Mónaco y, si utilizáramos un C6 en ese circuito, sería inútil para el resto de la temporada. Por eso, reajustaremos los cinco niveles en función de los objetivos de rendimiento que tenemos para el año que viene", añadió. 

Marrafuschi, que acaba de sustituir a Mario Isola, también explicó cuáles serán los objetivos relacionados con los compuestos para la próxima temporada.

Será necesaria una marcada diferenciación en el rendimiento, así como en el desgaste.

«Los objetivos siguen siendo conseguir una diferenciación en el rendimiento entre los cinco niveles, sobre todo en la mejor vuelta, y un desgaste proporcionado, de modo que podamos tomar decisiones que, en cada gran premio, den lugar a estrategias que sean en cierta medida comparables".

"Así ocurrió en Barcelona, pero también en Austria, donde la estrategia de dos paradas es muy similar a la de tres paradas. En Silverstone, la parada única y la doble estaban muy alejadas entre sí, pero de cara al año que viene trabajaremos, por ejemplo, para acercarlas mucho más de modo que, salvo en caso de neutralizaciones, haya margen para que los equipos y los pilotos elijan estrategias diferentes, gestionen quizá el desgaste de los neumáticos de forma óptima para su monoplaza y se creen estrategias un poco más reñidas", concluyó el responsable de Pirelli Motorsport.

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