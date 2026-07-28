Pirelli revela los neumáticos para el primer GP de España de F1 en Madring

La Fórmula 1 ya ha dado a conocer uno de los primeros detalles técnicos que marcarán el histórico estreno del circuito de Madring en el mundial. Pirelli anunció este martes la selección de neumáticos para el Gran Premio de España, apostando por una gama media de compuestos formada por los C2, C3 y C4.

Tras el "debut" de Ferrari con un filming day en el que participaron tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton, será la primera vez que la máxima categoría compita en el trazado semipermanente de Madrid, que este año ha tomado el relevo de Barcelona como sede del Gran Premio de España de F1.

Sin prácticamente referencias reales, el fabricante italiano ha tenido que basar su decisión en simulaciones y en los datos recopilados durante el desarrollo del circuito.

Madring contará con 22 curvas muy variadas, importantes cambios de elevación y sobre todo la curva peraltada más larga de todo el calendario, una combinación que convierte esta pista en uno de los grandes interrogantes de la temporada a todos los niveles.

Las simulaciones realizadas por la marca italiana apuntan a que las cargas que soportarán los neumáticos serán similares a las de circuitos tan exigentes como Silverstone o Spa-Francorchamps. Por esa razón, Pirelli ha descartado la gama más blanda y ha apostado por los C2, C3 y C4, una elección destinada a ofrecer una mayor variedad frente al sobrecalentamiento de las gomas si las temperaturas son elevadas.

Además, el suministrador único de neumáticos considera que esta selección favorecerá una carrera a dos paradas en boxes. La utilización de la gama media permitirá a todos los equipos disponer de un mayor abanico estratégico y minimizar el riesgo de degradación, especialmente en un circuito completamente desconocido.

A su vez, Pirelli también ha revelado la selección de neumáticos para el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, donde repetirá la misma elección que el año pasado con los C2, C3 y C4, ya que el trazado neerlandés se caracteriza por sus curvas de media y baja velocidad, dos virajes peraltados, elevadas cargas laterales y verticales y un asfalto de bajo agarre, además de la arena procedente de las playas cercanas que habitualmente llega al circuito impulsada por el viento.

En cambio, el Gran Premio de Italia en Monza utilizará la gama más blanda disponible, compuesta por los C3, C4 y C5. El reasfaltado del templo de la velocidad y el elevado tiempo que se pierde en el pitlane suelen favorecer estrategias de una única parada, aunque las altas temperaturas podrían obligar a los equipos a modificar ese planteamiento durante el fin de semana.