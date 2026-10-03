Qué hay detrás de las quejas de Russell sobre el chaleco refrigerante de la FIA

El piloto de Mercedes en Fórmula 1, George Russell, ha generado cierto revuelo al dar a entender que la FIA debería proteger a los equipos incluso de sus propias decisiones, garantizando que los chalecos refrigerantes se utilicen de forma generalizada en las carreras disputadas bajo temperaturas extremas.

La comodidad de los pilotos en climas calurosos está en el centro del debate desde el Gran Premio de Qatar de 2023, cuando varios pilotos sufrieron síntomas de agotamiento por calor durante la carrera de Doha, que aquel año se disputó en octubre antes de trasladarse posteriormente a unas condiciones más razonables en diciembre.

Como respuesta, la FIA y todos los equipos de F1 llevaron a cabo diferentes estudios para mejorar la ventilación y la refrigeración de los pilotos en condiciones tan extremas. El resultado final fue un chaleco refrigerante por cuyo sistema de tubos circula agua y que los pilotos pueden utilizar cuando las temperaturas son especialmente elevadas.

La FIA declara lo que denomina una situación de "riesgo por calor" al comienzo de un fin de semana de gran premio cuando se prevé que la temperatura ambiente durante alguna sesión en pista supere los 31 ºC.

El Gran Premio de Bahrein de este fin de semana, disputado excepcionalmente en Malasia, es el tercer evento de la temporada 2026 declarado bajo riesgo por calor, y es probable que haya un cuarto la próxima semana en la cercana Singapur.

Eso llevó a Russell a revelar que preferiría utilizar una solución de refrigeración específica, pero que Mercedes decidió no destinar recursos a desarrollarla.

Carlos Sainz, cuando pilotaba en la Scuderia Ferrari, se pone un chaleco refrigerante en el garaje. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"No utilizaremos el chaleco refrigerante porque no hemos destinado los recursos necesarios para hacerlo lo suficientemente fiable", explicó Russell a The Times en Kuala Lumpur.

"Cuando funciona, funciona genial. Así que me gustaría llevarlo esta semana y también la próxima. Pero el equipo me dijo: 'Mira, podemos desarrollarlo y podemos destinar dinero a ello [pero será a costa del rendimiento]'."

Por eso Russell pidió a la FIA que volviera a intervenir y, en la práctica, protegiera a los equipos de sus propias decisiones: "Creo que necesitamos que la FIA intervenga y diga: 'Aquí tenéis algo de dinero extra fuera del límite presupuestario', o que haya una empresa externa que lo desarrolle para todo el mundo y que nosotros simplemente pongamos el dinero. Porque todos deberíamos llevarlo".

En algunos ámbitos, la historia se ha interpretado como si Russell estuviera enfrentándose a su propio equipo o como si sus ingenieros le estuvieran obligando a sufrir las altas temperaturas, pero la realidad es algo menos dramática.

Inicialmente, la FIA sí tenía la intención de hacer obligatorio el uso de los chalecos refrigerantes cuando se declarase una situación de riesgo por calor. Sin embargo, el chaleco estándar no tuvo demasiado éxito entre los pilotos. Muchos consideraban que solo aportaba beneficios durante unas pocas vueltas antes de convertirse más en un inconveniente que en una ayuda.

Como consecuencia, el chaleco continúa siendo opcional. Los pilotos que deciden no utilizarlo están obligados, en su lugar, a añadir al coche los 0,5 kg de lastre correspondientes.

Los equipos tienen libertad para desarrollar su propia solución dentro de unos determinados parámetros con el objetivo de mejorar tanto la eficiencia de refrigeración del sistema como su ergonomía. Sin embargo, dado que la situación de riesgo por calor solo se declara unas pocas veces por temporada, la mayoría de equipos considera que no merece la pena dedicar recursos de ingeniería a ello, especialmente porque estas condiciones son poco habituales y hasta ahora tampoco han llegado a ser tan extremas como las vividas en Qatar 2023.

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Williams F1

Así pues, con un sistema obligatorio rechazado prácticamente de forma unánime por los pilotos, la FIA ha optado por mantenerlo como algo opcional y permitir que cada equipo tome su propia decisión. Y no parece haber demasiado interés en reabrir todo el debate.

Como el propio Russell señaló en su explicación, cualquier recurso económico y humano adicional que Mercedes destinase a unos chalecos que únicamente se utilizarían de manera esporádica sería un recurso que dejaría de emplearse en mejorar el rendimiento de su W17.

Por lo tanto, mientras Mercedes lucha por mantenerse por delante ante los avances de McLaren, Red Bull y Ferrari, y teniendo en cuenta que actualmente el asunto gira más en torno a la comodidad que a una cuestión estrictamente de seguridad, está bastante claro dónde están las prioridades.