¿Qué le pasa al McLaren de Norris? Stella explica su problema en las rectas

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, ha aclarado los problemas que afectan actualmente a la unidad de potencia Mercedes de Lando Norris, después de que el vigente campeón volviera a lamentar por segunda semana consecutiva su falta de velocidad punta en la clasificación de Fórmula 1.

Aunque se sabe que McLaren pierde velocidad punta respecto a otros equipos motorizados por Mercedes debido a que ha optado por unas relaciones de cambio más cortas, Norris sufrió un déficit adicional durante todo el fin de semana de Bakú. Ese problema ha vuelto a aparecer, aunque McLaren también perdía tiempo por otros motivos durante la clasificación en comparación con los Red Bull y los Ferrari.

Norris lo confirmó: "Simplemente pierdo en todas y cada una de las rectas, así que cada vez que consigo una buena salida de curva, al final de la recta soy más lento. Duele ver esto una y otra vez".

Stella explicó los mecanismos que hay detrás del problema con la unidad de potencia de Norris, aunque añadió que resulta difícil diagnosticarlo debido a la complejidad de la normativa actual y a la gran cantidad de factores que podrían estar influyendo. Un problema con el despliegue de energía, por ejemplo, sería más sencillo de detectar, pero una cuestión mecánica que quedase fuera del alcance de los sensores sería mucho más difícil de identificar.

El italiano cree que esta situación le está costando a Norris entre una y dos décimas por vuelta, un déficit nada despreciable teniendo en cuenta los estrechos márgenes que se han visto en la clasificación del GP de Bahrein en Malasia de este fin de semana.

"Creo que, para ser más precisos, deberíamos decir que el problema que vemos en el coche de Lando es una falta de velocidad punta. Vemos que, en la zona limitada por la potencia, el coche acelera un poco menos y alcanza una velocidad máxima ligeramente inferior, manteniéndose iguales todos los demás parámetros", explicó Stella.

"Estamos hablando probablemente de entre uno y dos kilómetros por hora. Son diferencias pequeñas y resulta incluso difícil apreciarlas. En cuanto Lando, por ejemplo, tiene un poco de rebufo de un coche que está cuatro segundos por delante, de repente ves que Lando es más rápido que el otro coche".

Lando Norris, McLaren Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Así que son diferencias pequeñas, pero que vemos estadísticamente. Deberíamos hablar, de forma más precisa, de un déficit de velocidad punta que podemos cuantificar en una pérdida de tiempo por vuelta que diría que supera una décima de segundo, posiblemente entre una y dos décimas".

"Una conversación diferente es por qué sucede esto. Aunque inmediatamente podríamos hablar de una falta de potencia, en realidad puede haber diferentes motivos".

"Como dices, en cierto modo resulta más difícil controlar lo que está sucediendo desde el punto de vista de la unidad de potencia, porque si fuese un problema de despliegue de energía podríamos verlo. Posiblemente tenga que ver con otros parámetros".

Stella añadió que esos factores externos podrían incluso no tener absolutamente nada que ver con la unidad de potencia, y quiso evitar que sus comentarios pudieran interpretarse como una acusación hacia la división High Performance Powertrains de Mercedes.

El principal problema parecía concentrarse especialmente en la segunda mitad de la vuelta, donde Piastri alcanzaba una mayor velocidad punta que Norris entre las curvas 13 y 14 y, posteriormente, en la recta trasera camino de la curva 15.

"Pero, al mismo tiempo, hay áreas de la unidad de potencia que dependen de lo que esté sucediendo en el lado del chasis y, finalmente, también podría haber parámetros relacionados con la resistencia aerodinámica del coche", continuó Stella.

"En ningún momento estamos señalando a la unidad de potencia. Simplemente estamos hablando de una falta de velocidad punta que queremos destacar, porque es justo para Lando que asumamos la responsabilidad por el hecho de que en su coche existe un déficit de tiempo por vuelta que, por el momento, no hemos sido capaces de eliminar durante un par de grandes premios".

"Pero, obviamente, estamos analizando todos los parámetros posibles y estudiaremos nuevos cambios, aunque ahora solo podremos hacerlos de cara a Singapur".

Información adicional de Filip Cleeren