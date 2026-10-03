Alonso: "Mucho mejor salir 12º que 21º, hay que intentar disfrutarlo"

Sepang (Malasia).- Fernando Alonso terminó en duodécima posición en la sesión clasificatoria del GP de Bahrein en Malasia, su mejor actuación en las seiones cronometradas de este año y un pasito adelante Aston Martin en Sepang, colando también a Lance Stroll en el segundo corte.

"Ha estado bien, obviamente nuestro mejor fin de semana en cuanto a rendimiento del coche, con los dos en Q2 por primera vez este año, a 1.5 segundos de la cabeza", comentó Alonso al terminar su actuación en la jornada del sábado. "Ha sido un paso adelante, sin duda, en cuanto a competitividad, el coche es el mismo de las últimas cuatro carreras, desde Budapest, así que depende mucho del trazado. Dependiendo de la cantidad de rectas podemos ser más o menos competitivos, pero no hay ninguna novedad en ese aspecto. Simplemente tenemos que aprovechar las oportunidades cuando llegue el fin de semana y, ojalá, mañana podamos tener una carrera limpia".

Con una posición de salida cercana al top diez, es inevitable pensar en la posibilidad de puntuar el domingo, algo que Alonso no lo ve sencillo, visto como ha transcurrido la temporada hasta ahora.

"Yo diría que no", admitió el piloto español de Aston Martin, "si miramos la temporada en su conjunto, ¿por qué deberíamos estar en los puntos mañana? Somos menos competitivos y creo que, hasta ahora, ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero debemos mantener los pies en la tierra. Hay coches rápidos que salen detrás de nosotros, algunos con penalizaciones, que mañana vendrán con fuerza".

"En las primeras vueltas de la carrera podríamos perder muchas posiciones en las rectas frente a nuestros principales rivales y luego no podremos adelantarlos, ya sea por falta de velocidad punta o porque desgastamos los neumáticos, así que sería casi un milagro estar estemos luchando contra coches mucho más rápidos que el nuestro".

"Si sales por delante de ellos y abres hueco, puedes gestionar los neumáticos y hacer una carrera limpia, pero si te quedas atrás porque pierdes posiciones en las primeras rectas y luego no puedes pasar por falta de velocidad punta, entonces tu carrera queda seriamente comprometida".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Lo que logremos mañana dependerá de muchos factores, así que intentaremos hacer un buen papel. Y, por supuesto, divertirnos. Es mucho mejor salir duodécimo que vigésimo primero, así que intentaremos disfrutarlo".

Uno de los grandes problemas que está afrontando Alonso y Aston Martin en general es el comportamiento del coche, especialmente en lo que se refiere a la entrega de la potencia y al uso de la caja de cambios, algo que no se ha solucionado. "La manejabilidad [del coche] no ha sido sencilla" comentó para concluir.