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Norris "no descarta" Le Mans en 2027, pero ve "poco probable" participar

Lando Norris no descarta disputar las 24 Horas de Le Mans en 2027 con McLaren, aunque admite que ahora mismo es "poco probable": la F1 seguirá siendo su prioridad y quiere llegar preparado para ganar.

Téha Courbon
Publicado:
Lando Norris, McLaren

La publicación del calendario 2027 de Fórmula 1 ha generado numerosos debates en los últimos días. Si inicialmente llamó la atención la celebración de diez carreras sprint, incluida una con motivo del Gran Premio de Mónaco, ha sido sobre todo el calendario del mes de junio el que ha estado en el centro de las conversaciones.

La próxima temporada no habrá ningún Gran Premio de Fórmula 1 durante las 24 Horas de Le Mans. La clásica de La Sarthe figura en la lista de deseos de muchos pilotos y varios de ellos han expresado recientemente sus ganas de disputarla al menos una vez a lo largo de sus carreras. Por tanto, para algunos esa oportunidad podría llegar antes de lo previsto.

Max Verstappen y Fernando Alonso encabezaban esa lista. El neerlandés ha acumulado varias participaciones en pruebas de resistencia durante los últimos meses, entre ellas las 24 Horas de Nürburgring, mientras que el español también ha asegurado que quiere repetir la experiencia después de sus dos victorias en Le Mans en 2018 y 2019.

Mira:

Pero ha aparecido otro candidato: Lando Norris. El vigente campeón del mundo de F1, que también ha expresado su deseo de participar en la famosa carrera, se puso recientemente al volante del flamante Hypercar de McLaren. El equipo debutará en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Resistencia en 2027, y Norris fue llamado para probar el MCL-HY principalmente con fines de desarrollo.

Sin embargo, esa aparición alimentó inevitablemente los rumores. En una entrevista concedida a The Telegraph, Lando Norris habló sobre una posible participación en las 24 Horas de Le Mans de 2027.

"Me gustaría sentirme preparado. No quiero simplemente subirme al coche y tener la sensación de estar desperdiciando una oportunidad".

Aunque sigue teniendo ganas de disputar la prueba, el británico se muestra muy pragmático respecto a su posible participación, que por ahora considera "poco probable". Entre otras cosas, cree que no está lo suficientemente preparado para una carrera de ese tipo, ya que su última participación en resistencia se remonta a 2018, cuando disputó las 24 Horas de Daytona junto a Fernando Alonso y Phil Hanson en LMP2.

Lando Norris dans l'Hypercar MCL-HY de McLaren.

Foto de: McLaren

"No descarto esa posibilidad", afirmó Norris sobre su participación en las 24 Horas de Le Mans de 2027. "Pero ni siquiera he hablado todavía de ello con Zak [Brown, CEO de McLaren Racing]. Así que, quiero decir, no sé cuándo podrían anunciarse las cosas. Es poco probable, simplemente porque ahora mismo no estoy preparado. Pero tengo muchas ganas de hacerlo en algún momento".

"Es lo mismo que cuando alcanzas cierto nivel en la F1. Quieres ser capaz de anticiparte absolutamente a todo, sean cuales sean las condiciones: lluvia, seco, intermedios, alta carga aerodinámica, baja carga aerodinámica... Quieres construir todo el vocabulario necesario para pilotar ese coche".

"Me gustaría sentirme preparado. No quiero simplemente subirme al coche y tener la sensación de estar desperdiciando una oportunidad. Solo querría hacerlo cuando supiera que tengo los medios para ganar".

La F1 seguirá siendo la prioridad

Lando Norris también señaló la competitividad de McLaren en Fórmula 1 como otro factor que podría influir en su decisión. La categoría reina seguirá siendo, lógicamente, su prioridad y, si el equipo de Woking consigue mantener su dinámica actual, podría volver a luchar por el título el próximo año, lo que llevaría al británico a centrar sus esfuerzos en el campeonato en 2027.

Pero, en caso contrario, la puerta podría abrirse: "Si no estoy luchando por un campeonato, entonces, por supuesto, sería más probable que dedicara algo de tiempo a otra cosa en lugar de estar peleando por un título...".

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