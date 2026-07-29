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Franco Colapinto advierte sobre la mejora del coche de Aston Martin

Aston Martin presentó una mejora significativa en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, antes de la actualización de su unidad de potencia en Zandvoort.

Benjamin Vinel Stuart Codling
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto ha advertido de que Aston Martin se ha vuelto "mucho más rápido" que Alpine en las curvas, mientras el equipo de Silverstone se recupera de un comienzo complicado en la nueva era de la Fórmula 1.

Con el cambio a los nuevos monoplazas de la F1, que hacen mayor hincapié en la gestión de la energía con una distribución del 53/47 entre la potencia de combustión y la eléctrica, Aston Martin ha tenido dificultades, ya que su socio Honda F1 diseñó una unidad de potencia con poca potencia y poco fiable.

Pero el motor no fue la única fuente de dificultades para Aston, como demostró el rendimiento del AMR26, diseñado por Adrian Newey, en Mónaco, donde, a pesar de sumar por casualidad un punto el domingo, el equipo se clasificó en los puestos 21º y 22º, muy por detrás del ritmo de cualquiera de sus rivales.

Aston se abstuvo durante mucho tiempo de introducir actualizaciones este año, centrándose en un paquete de mejoras integral que finalmente se presentó en el Gran Premio de Hungría. Allí, Fernando Alonso alcanzó la Q2 por primera vez en 2026 en una sesión de clasificación que no fuera de sprint; él y su compañero de equipo, Lance Stroll, terminaron 14º y 13º respectivamente en la carrera, a solo 10 segundos de Pierre Gasly, de Alpine, y cómodamente por delante de Colapinto.

"Parecen realmente fuertes en las curvas", señaló Colapinto tras pasar la mayor parte de la carrera persiguiendo a los coches verdes. "En las rectas son muy lentos y pierden mucho tiempo por vuelta, pero en las curvas son, sin duda, mucho más rápidos que nosotros".

"Eso demuestra que podemos dar un gran paso adelante, y esperemos que con nuestras mejoras en Zandvoort logremos dar ese gran salto".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Pero Zandvoort es también donde Honda presentará una mejora sustancial de la unidad de potencia, que se espera que suponga otro punto de inflexión para Aston Martin, especialmente en cuanto a velocidad punta. 

En cualquier caso, Colapinto se mostró bastante insatisfecho con su carrera en el Hungaroring, donde acabó 15º al pasar por la bandera a cuadros, tras salir 13º en la parrilla.

"No estoy muy contento, por supuesto", afirmó el argentino. "Creo que fue una tarde realmente complicada. En general, nos faltó mucho ritmo".

"Tras las primeras vueltas, empecé a tener serios problemas con el coche y, a partir de ahí, nunca se recuperó del todo; incluso con los neumáticos nuevos, seguíamos muy lejos del ritmo y íbamos muy lentos".

"Creo que tenemos que averiguar por qué. Quizá, no sé, algún daño, algo que haya pasado, porque el equilibrio era bastante extraño. El agarre que tenía era muy, muy pobre, así que creo que tenemos que analizarlo y entenderlo un poco mejor".

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