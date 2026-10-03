De un "coche de papel" a la pole en Malasia: ¿qué cambió en Red Bull y Verstappen?

Hace menos de un mes que Max Verstappen se clasificó sexto en Monza y después habló de un coche de Red Bull "hecho de papel". Es cierto que ese comentario se refería específicamente al problema de la "degradación del coche" – componentes que a veces se deterioran a lo largo de una carrera – y, según Verstappen y el jefe de equipo Laurent Mekies, ese problema ya no puede resolverse por completo en 2026.

Pero en términos de ritmo puro, se han dado pasos importantes desde aquellas frustraciones en Monza. Verstappen ha terminado en el podio en todos los fines de semana de carrera desde su accidente en Zandvoort, y en Malasia ha logrado ahora su primera pole del año.

Eso último supone otro paso adelante porque, sí, Verstappen subió al podio en Monza, Madrid y Bakú, pero Red Bull nunca fue la referencia en ningún momento durante esos fines de semana de carrera.

Y eso es precisamente lo que el equipo con sede en Milton Keynes ha sido hasta ahora en el Circuito Internacional de Sepang. Verstappen ya completó tandas largas impresionantes el viernes y lo confirmó con una pole position convincente un día después.

"Creo que el coche ha estado en una buena ventana de funcionamiento durante todo el fin de semana", dijo Verstappen a un puñado de periodistas neerlandeses en el paddock después de la clasificación.

"¿Quizá es por el calor que hace aquí? Podría ser, pero creo que también hemos dado buenos pasos con la puesta a punto en las últimas semanas, y por supuesto con esas mejoras en el coche".

Verstappen cree que Mercedes simplemente está teniendo un "fin de semana malo"

Hay dos vertientes en la explicación de la imagen del sábado. Verstappen cree que otros equipos – Mercedes en particular – están sufriendo algo más con el calor que Red Bull, y en segundo lugar, el equipo técnico liderado por Pierre Waché ha mejorado innegablemente el RB22.

En cuanto a lo primero, Verstappen no quiere sacar todavía conclusiones de gran alcance. Según él, el resultado del sábado no significa necesariamente que la esperada mejora de Mercedes no esté funcionando.

"Creo que siempre sufren más en circuitos donde hace mucho calor, así que creo que tenemos que esperar y ver con sus mejoras en las próximas carreras".

Verstappen thinks Mercedes is simply having an off-weekend in the Malaysian heat Photo by: Srinivasa Krishnan

En términos generales, Verstappen sigue viendo a Mercedes como la referencia.

"Creo que en general siguen siendo muy eficientes en muchas áreas. Simplemente tenemos que verlo carrera a carrera. El fin de semana pasado fueron obviamente más rápidos y en realidad lo han sido toda la temporada, solo que ahora no. Están teniendo un fin de semana un poco malo".

Más confianza en el RB22 tras la mejora de Bakú

Verstappen prefiere fijarse en su propio equipo y, en ese sentido, es importante que la mejora de Bakú – el último paquete significativo del año – haya dado lo que se esperaba internamente.

"Está claro que, con los cambios que hemos hecho, hemos podido sacar mucho más del coche y el coche también es más fácil de pilotar. Eso obviamente es positivo, también para el año que viene. Hay algunas cosas que ya no podemos cambiar esta temporada, así que queremos abordarlas para el año que viene y espero que entonces avance aún más en la dirección correcta".

Además del ritmo absoluto, la mejora de Bakú también ha hecho que ambos pilotos de Red Bull se sientan más cómodos al volante, reconoce Verstappen.

"Obviamente es agradable cuando tienes un coche que hace un poco más lo que quieres. Al inicio de la temporada, realmente tuve fines de semana en los que giraba el volante y pasaban cosas extrañas. Ahora todo vuelve a ser un poco más normal".

Verstappen says he can make more of a difference again after Red Bull's successful Baku upgrade Photo by: Srinivasa Krishnan

Cuando Motorsport.com le preguntó, Verstappen reconoció que eso le permite volver a marcar más la diferencia como individuo, aunque en su opinión un piloto solo puede marcar una diferencia limitada debido a las restricciones del reglamento.

"Eso obviamente sigue siendo un poco un problema. Pero cuanto más vuelve nuestro coche a tener el equilibrio correcto, más puedo apretar y más puedo sacar del coche".

En cuanto a sus frustraciones con el reglamento y la gestión de la energía, cabe señalar que esta pole position no cambia nada en ese sentido. "¡No! Eso no tiene nada que ver con si soy primero, sexto o 10º. Son dos cosas separadas", recalcó Verstappen.

¿Es suficiente el ritmo de carrera de Red Bull para una primera victoria en 2026?

Una advertencia importante es que la posición de salida no lo es todo este fin de semana. Pirelli ya explicó el viernes que, debido al asfalto extremadamente rugoso y a la degradación muy alta, todo depende de la gestión de los neumáticos. Pero Verstappen dice que también tiene confianza en ese aspecto.

"Personalmente, tengo confianza con lo que hice. Si otros hacen sacrificios mayores [para la carrera], entonces buena suerte para ellos, pero yo estoy listo", dijo el cuatro veces campeón del mundo.

"Al final, necesitamos tener una salida decente y eso ya es bastante difícil para nosotros este año. Después de eso, obviamente es una carrera muy larga con los neumáticos. Mi ritmo de carrera sí parecía bueno, pero por supuesto no sabes qué han cambiado los demás desde el viernes, así que tendremos que esperar y ver".