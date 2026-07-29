Aston Martin ha estrenado positivamente el motor Honda mejorado

¡Por fin! El Honda mejorado ya ha pisado la pista, y Aston Martin ha completado con él 200 kilómetros, los que por reglamento se permiten en los 'filming day', en teoría para grabar imágenes con fines comerciales pero en la práctica un valioso test para la renovada unidad de potencia.

Después de rodar este martes junto a Franco Colapinto y el A526 de Alpine y junto a Gabriel Bortoleto con el R26 de Audi, este miércoles el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll se desmarcó y pasó a hacer su segundo filming day del curso, que en el Hungaroring son 45 vueltas.

Pero tal y como hizo Ferrari en el filming day en Monza del 22 de abril donde probó el paquete que luego estrenaría en Miami, Aston Martin ha probado por primera vez una unidad de potencia con la que espera dar un paso adelante después de estrenar el AMR26 'B' el pasado fin de semana, con una evidente mejora que les permitió, por primera vez, superar a tres equipos.

El piloto probador Jak Crawford fue el privilegiado que pudo estrenar el coche definitivo, es decir, el AMR26 con los 16 cambios que Adrian Newey preparó y que permitió a Alonso y Stroll quedar por delante de Cadillac, Williams, Haas F1 y un Alpine, con además la unidad de potencia que Honda ha mejorado gracias al ADUO donde se le clasificó como el peor motor de la F1.

Jak Crawford en acción en el Hungaroring con el AMR26 spec B y el nuevo motor Honda Foto de: Aston Martin

El hecho de que la prueba se centrara más en el análisis y comprobación del motor Honda RA626H que en la necesidad de realizar grabaciones se debe a que la prueba funcional se encomendó al tercer piloto, el estadounidense Jak Crawford; de lo contrario, se habría recurrido a los dos pilotos titulares.

Los técnicos japoneses, junto con el equipo de Aston Martin, al disponer de los datos del gran premio, pudieron realizar importantes comparaciones con el AMR26 que compitió durante el fin de semana, sin tener en cuenta el hecho de que en las jornadas de filming days solo se pueden utilizar neumáticos de demostración.

Y las primeras indicaciones parecen haber sido positivas, ya que las malditas vibraciones que habían afectado al inicio de la temporada (y reaparecieron el pasado viernes) parecen haberse "eliminado", por lo que, tras un intenso trabajo en los distintos componentes autorizados por la FIA, se deberían ver en Zandvoort unos 40 CV, mientras que la potencia utilizada en el circuito húngaro podría haber sido inferior.

No es, desde luego, lo necesario para plantar cara a Mercedes y Red Bull Ford, pero sí supone un avance considerable que debería llevar a Alonso y Stroll a luchar por los puntos de forma bastante estable. El nuevo motor había superado las pruebas en el banco de pruebas de Sakura y será interesante descubrir cuál será el umbral de rendimiento aprovechable en Zandvoort, donde el nuevo paquete completo hará su primera aparición en un gran premio.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe del programa de F1 de Honda Racing Corporation Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

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