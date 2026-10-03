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Honda se atribuye la mejor clasificación del año de Aston; Stroll les contradice

El fabricante japonés de motores ve en el resultado de la clasificación de Sepang "un paso en la dirección correcta". Es el mejor resultado de Aston en clasificación.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El sábado del GP de Bahrein en Malasia dejó el mejor resultado en clasificación para Aston Martin, 12º y 14º en parrilla, en, de hecho, la única ocasión en la que sus dos pilotos pasaron a la Q2, rompiendo una larga sequía Lance Stroll.

No se puede ignorar que dos rivales, Arvid Lindblad y Franco Colapinto, no marcaron tiempo en la Q2 porque tenían penalización para la carrera, pero incluso con ellos, los coches verdes esta vez en el Circuito Internacional de Sepang tenían ritmo para estar entre los 16 más rápidos.

Fernando Alonso admitió que el coche es el mismo que en las cuatro últimas carreras y que de hecho sigue faltándoles rendimiento en recta, por lo que atribuyó más al diseño y las características del circuito lo ocurrido. Sin embargo, en Honda sugieren que el motor ha mejorado (incluso siendo el mismo) y que eso ha ayudado a Aston.

"Después de los Libres 2 hicimos mucho análisis de datos junto a HRC Sakura, con todo el feedback ayudándonos a prepararnos para los Libres 3 y después la clasificación", dijo Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda F1.

"Incluso en la sesión de esta mañana estábamos trabajando para hacer las mejoras necesarias en la gestión de la energía y la manejabilidad, especialmente para el turbocompresor actualizado. Nuestro paquete en conjunto está funcionando como se esperaba, pese a las condiciones de calor y humedad", continuó, contradiciendo las sensaciones de Alonso, que dijo que la manejabilidad sigue sin ser buena.

"El resultado de la clasificación es un paso en la dirección correcta para Honda, ya que es la primera vez que ambos coches han llegado a la Q2", celebró Orihara.

"Nuestra atención se centra ahora en prepararnos para todas las eventualidades de la carrera, incluida la amenaza de lluvia. Estaremos preparados para todos los escenarios de carrera para maximizar nuestros resultados", concluyó.

Mira:

Por si alguien pudiera pensar que es solo Alonso quien lo ve distinto a Honda, el otro piloto, Lance Stroll, dio con la clave del buen resultado: "Es nuestro evento más competitivo de la temporada hasta ahora: menos rectas, más curvas, nos va bien".

De hecho, el canadiense asegura que no pudo apretar mucho, y que les sigue faltando "un segundo, o más de un segundo", en las rectas. "Así que sabemos que tenemos estos pocos eventos, Malasia, Singapur, donde quizá podemos sacar el coche de Q1 y entonces, si pasa algo, hay alguna oportunidad, pero en cuanto volvamos a las pistas con rectas largas, sabemos que vamos a sufrir de nuevo, así que esta pista nos va bien, lo sabíamos".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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