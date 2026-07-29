Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

La F1 2026 empieza hoy para Honda. Después de que el fabricante japonés haya empezado el curso con el peor motor de cara al nuevo reglamento que la categoría reina ha estrenado este año, el fabricante japonés estrenará su renovada unidad de potencia en Zandvoort, cuando regrese la competición tras el parón veraniego del 21 al 23 de agosto.

Lo hace en un 'filming day' en el Hungaroring donde el pasado fin de semana Aston Martin estrenó su gran actualización, que les ha permitido luchar con varios equipos y superar en carrera a los dos Cadillac, los Williams, los Haas F1 y un Alpine.

En un principio, estaba previsto que la nueva unidad de potencia debutara en carrera en Zandvoort. Sin embargo, Honda quiere comprobar que todo ha nacido perfectamente antes de la pausa obligatoria de 14 días que los equipos deben cumplir durante el parón veraniego como manda el reglamento. Como 'filming day', creados en teoría para hacer vídeos con fines promocionales, solo se pueden completar 200 kilómetros, que en el caso del Hungaroring son unas 45 vueltas.

"Me gustaría llegar a 100 vueltas, pero serán 200 km. Es una buena oportunidad para comprobar cómo funciona nuestro nuevo motor en el chasis", dijo Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista y jefe de ingeniería de Honda.

El japonés ni siquiera niega que Honda se encuentre ahora bajo presión para seguir el ritmo del departamento de chasis, después de que el AMR26 B haya triunfado: "Sinceramente, sí, es así. La introducción de la nueva unidad de potencia en Zandvoort es muy importante. El chasis ya funciona bien. Ahora nuestra unidad de potencia también tiene que mejorar los tiempos por vuelta".

Cuando le preguntaron más por este filming day, Orihara no quiso decir demasiado, pero tampoco callarse del todo: "Si digo que no puedo explicar algo, es una respuesta un poco aburrida. Así que diría que es una buena oportunidad para probar la nueva unidad de potencia o el nuevo chasis aprovechando la jornada de rodaje".

Durante el fin de semana de Hungría, en un primer momento volvió a parecer que Honda era el eslabón débil del sistema Aston-Honda. Fernando Alonso se quejó en la primera sesión de entrenamientos libres de fuertes vibraciones, que eran una especie de déjà vu.

Pero "el sábado ya no era un problema", confirmó el bicampeón, a quien el viernes por la noche le instalaron una nueva unidad de potencia. Sin embargo, el hecho de que las vibraciones desaparecieran de repente pudo no tener nada que ver con ello, como explica Orihara: "Nuestro análisis reveló que se debía a las temperaturas. Empezamos con un chasis más conservador. Por eso, la temperatura del motor no estaba optimizada. Así que ajustamos algunos parámetros y entonces mejoró".

Aston Martin ya estuvo este martes en el Hungaroring el test de Pirelli, con Jak Crawford, frente a Franco Colapinto con el Alpine y Gabriel Bortoleto con el Audi. Ahora, es turno de probar, combinados, el nuevo chasis con el nuevo motor, aunque será la pista, concretamente Zandvoort y de ahí en adelante, la que confirme si podemos esperar una segunda mitad de año mucho más positiva que lo que llevamos.