Zarco, frustrado tras su caída en Misano: "Un buen ritmo, pero ningún punto"

El segundo fin de semana de Johann Zarco desde su regreso tras su lesión no fue tan positivo como el primero. Si en Aragón el francés había logrado arañar el punto de la 15ª posición en carrera pese a sus dos Long Lap de penalización, en Misano ni siquiera vio la meta del GP de San Marino.

Aunque había empezado bastante bien el fin de semana, el piloto del LCR fue retrocediendo progresivamente. En la clasificación, solo pudo firmar la undécima plaza en la parrilla de salida, antes de ser sancionado con una pérdida de tres posiciones por haber molestado a Marco Bezzecchi.

En la sprint, donde había conservado su undécimo lugar, finalmente terminó décimo, ayudado por una caída de Fabio Quartararo delante de él. El domingo fue el mazazo, ya que se cayó a tres vueltas del final, cuando también era 11º... Por detrás de Quartararo, al que había seguido durante toda la carrera.

Ante la prensa, entre la que estaba Motorsport.com, el corredor de Cannes se mostró ante todo tranquilizador sobre su estado físico, aún frágil. Después, explicó su frustración por no haber podido adelantar a su compatriota mientras que otros, como Enea Bastianini, lo habían logrado en apenas unas curvas, señalando en particular el comportamiento de su Honda.

"Me pasé un poco en la frenada de la curva 8. Iba un poco abierto, pero aun así intenté entrar. La moto deslizó, así que iba enormemente inclinado", declaró el francés sobre su accidente. "Pero estoy decepcionado por no haber podido pasar a Fabio, porque creo que había manera de tener un ritmo un poco superior".

"Pero quedándome detrás, es increíble cómo el comportamiento de la moto no ayuda a poder adelantar. Y si intentaba hacerlo, era demasiado el riesgo de irme largo, perder aún más tiempo y tener que volver a empezar".

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sabía que Bastianini iba a ir fuerte. Y me dije que era el piloto ideal para tomar como referencia. Y él logró pasar a Quartararo enseguida, y marcharse. Y ahí fue donde realmente me atasqué. El error de esta carrera fue no estar en condiciones de adelantar a Fabio. Y, por tanto, vuelta tras vuelta, se volvió cada vez más difícil".

Justo antes de caerse, el #5 había sido adelantado por Brad Binder. Atrapado detrás de él en algunas curvas, Zarco pudo observar el comportamiento de la KTM y constatar las diferencias con su propia moto. El galo se mostró igualmente frustrado por no haber conseguido un Top 10 que pensaba que estaba a su alcance, y quiere lograr mejorar el ritmo de carrera de su Honda. Pese a todo, hace un balance bastante positivo del fin de semana.

"Creí que Binder iba a ceder, pero no", detalló. "Y cuando me pasó, igual, vi en él un estilo muy diferente. E intenté mantenerme cerca de él y Fabio en las tres últimas vueltas, para encontrar una oportunidad de pasar, y me caí. Es una verdadera pena. Al menos, lograr algunos puntos habría estado bien".

"El Top 10 era claramente factible. Pero espero poder trabajar en cosas importantes que permitan mantener un mejor ritmo en carrera. Sobre todo tener más posibilidades. Así que eso, ningún punto este fin de semana. Una buena actuación con la moto. Un buen ritmo. Pero ningún punto. Así que estoy triste. Espero tener algo mucho mejor en Austria", cerró.