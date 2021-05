El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, hizo balance de las primeras tres citas de la temporada 2021 de la Fórmula 1 antes del GP de España de este fin de semana y apuntó algunas de las debilidades de los de Maranello.

Después del cuarto y quinto puesto de Charles Leclerc y Carlos Sainz, respectivamente, en el GP de Emilia Romagna, la carrera en Portimao no fue tan positiva para Ferrari y solo el monegasco pudo puntuar (sexto).

"Ha sido importante poder fiarnos de nuevo de nuestros datos; la correlación con la pista es correcta de nuevo. Hemos trabajado bien en nuestros puntos débiles del año pasado, como la elevada resistencia al avance [drag] del monoplaza, la potencia del motor, la estabilidad y la carga aerodinámica general", comentó Binotto en Auto Motor und Sport.

"Por eso estoy contento de los comentarios que han llegado hasta ahora, estamos en línea con el programa que habíamos elaborado para la primera fase de la temporada".

"Nos falta todavía un poco de potencia en el motor, aunque hemos hecho algunos progresos. Este aspecto nos hace más vulnerables en los enfrentamientos directos en carrera".

"Hemos encontrado mejoras importantes en la aerodinámica, pero no estamos aún al nivel de los dos equipos top. No era posible esperar algo más, si somos realistas, considerando las restricciones de las piezas homologadas que han hecho imposible trabajar en varias áreas".

"Estas también están en el motor, con una influencia aún mayor. Se trata siempre de mejorar prestaciones sin castigar la fiabilidad, son dos objetivos distintos. El desarrollo de la unidad de potencia exige más tiempo que el monoplaza, pero dado el poco tiempo disponible, hemos reaccionado bien".

En cuanto a la diferencia entre los cuatro motoristas presentes en la parrilla 2021 de la F1 (Honda, Ferrari, Renault y Mercedes), Binotto considera que está bastante equilibrada y no cree que haga falta intervenir para igualar el rendimiento de estas antes de la congelación de motores para 2022.

"Hoy en día la diferencia entre cada uno de los motores no es lo suficientemente grande como para requerir una alineación de rendimiento. Hay una buena convergencia natural dentro de un margen de dos décimas. No tendría mucho sentido pedir una alineación, pero obviamente nuestro objetivo no es entrar en una ventana de dos décimas, queremos ser los mejores", apunta Binotto.

"Así que va a ser necesario otro gran esfuerzo para dar un paso más en 2022, sabemos que todavía no somos los mejores, pero tenemos la oportunidad de mejorar".

El reto de cara al próximo año incluye también la interpretación de la nueva normativa sobre combustibles, con la introducción de un porcentaje de biocombustible del 10% prevista a partir de 2022.

"Es un gran trabajo porque implica a dos sectores. Como fabricante de motores estamos llamados a cambiar el proceso de combustión, mientras que el proveedor de combustible tendrá que adaptar su producto", añade el dirigente de Ferrari.

"Un nuevo proceso de combustión cambia las fuerzas sobre ciertos componentes dentro del motor térmico, y esto tiene un impacto en el diseño y la puesta a punto de todos los parámetros relacionados con la combustión, que tendrán que ser revisados. Además, los fabricantes de combustible solo tienen una oportunidad de hacer su mejor producto, ya que estará congelado durante tres años".

Ese domingo, Charles Leclerc saldrá 4º en el GP de España y Carlos Sainz, 6º. La naturaleza del Circuit de Barcelona-Catalunya ayudará a Ferrari ante esa vulnerabilidad del motor en momentos concretos de la carrera.