Ferrari apaga los rumores sobre Vasseur y Horner: "La confianza no ha cambiado"

Ferrari ha decidido intervenir. Tras varios días de rumores sobre el futuro de Frederic Vasseur, avivados también por las declaraciones de Christian Horner al diario «The Times», este martes la Scuderia ha organizado una reunión online con los medios de comunicación italianos para aclarar la postura de la dirección. El mensaje ha sido claro: la confianza en Vasseur y en su equipo es total y no ha cambiado.

Una toma de posición que se produjo tras un fin de semana, el de Bakú, en el que el tema del futuro del director del equipo acabó acaparando un espacio importante. Horner, en la entrevista concedida al diario británico, definió a Ferrari como «el sueño», explicando que Maranello sería el único destino por el que se plantearía volver a la Fórmula 1 sin tener participación en la propiedad del equipo.

Unas palabras que, inevitablemente, han avivado los rumores que ya circulaban sobre el futuro de la gestión de Vasseur. El propio Fred, al término del fin de semana en Azerbaiyán, no había ocultado su malestar por una situación que se había convertido en una fuente de distracción para todo el equipo. "No estamos trabajando con la máxima tranquilidad", había admitido, subrayando que una parte considerable de las preguntas que se le dirigían a él y a los miembros de Ferrari se referían ya a su futuro en lugar de a la actividad en la pista.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Ferrari había optado inicialmente por no intervenir, con la esperanza de que los rumores se disiparan. No fue así, y de ahí la decisión de convocar a los medios de comunicación para aclarar definitivamente la postura de la empresa.

"Ha habido muchas especulaciones en torno a la Scuderia y a su dirección", se explicó durante la reunión. "Muchos se habrán preguntado por qué no hemos respondido antes: sencillamente porque esperábamos que estas cosas se acabaran. La postura de Ferrari es clara y no ha cambiado. Ferrari ha tomado unas decisiones y la confianza en Fred Vasseur y en su equipo existía y sigue existiendo".

Ferrari también ha querido explicar los motivos de esta intervención. El revuelo que tradicionalmente acompaña a todo lo relacionado con Maranello se considera una consecuencia natural de la envergadura de la marca, pero cuando los rumores empiezan a afectar al trabajo del equipo, es necesario poner un límite.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

"Ferrari siempre ha suscitado un interés extraordinario, lo que también es una muestra de la fuerza de lo que representa a nivel mundial. Estamos orgullosos de ello, pero no queremos alimentar especulaciones ni hipótesis que provengan del exterior".

El objetivo es volver a centrar la atención en el trabajo en la pista, sobre todo en una fase de la temporada en la que los rivales han dado pasos importantes en cuanto a rendimiento. "Todo este ruido no ayuda. También es nuestro deber intentar que el equipo se concentre en lo que debe hacer ante todo: intentar conseguir resultados en la pista".

Es exactamente el mismo concepto que expresó Vasseur en Bakú, cuando destacó que las continuas preguntas sobre su futuro se habían convertido en un elemento de distracción para un equipo inmerso en la lucha por los primeros puestos del mundial de constructores. A la pregunta sobre las declaraciones de Horner, Vasseur respondió sin andarse con rodeos: "Horner está buscando trabajo, todo el mundo lo sabe. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Solo puedo seguir animando al equipo, motivándolo y centrándome en lo que podemos hacer".

Tres días después llegó la respuesta que Vasseur esperaba. Esta vez no por parte del propio interesado, sino de Ferrari: se desmienten los rumores sobre el liderazgo de la Scuderia y la dirección confirma su plena confianza en el actual director del equipo y en el grupo que le rodea.