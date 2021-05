GP de España: a qué hora es la carrera de F1 y cómo verla

Este domingo 9 de mayo, la Fórmula 1 llega al Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar el GP de España, la cuarta carrera de esta temporada 2021.

Lewis Hamilton llega como líder del campeonato con ocho puntos por delante de su más próximo rival, Max Verstappen, que intentará reducir esa diferencia. La 100ª pole position del inglés le dará esa primera ventaja, pero el holandés no se lo pondrá fácil.

Fernando Alonso y Carlos Sainz intentarán aprovechar sus posiciones de salida dentro del top 10 para llegar a ser el mejor del resto.

¿A qué hora empieza la carrera del GP de España 2021 de F1 en Barcelona?

Día : domingo 9 de mayo de 2021

Hora de la carrera de Barcelona : 15:00h (horario peninsular español)

Este fin de semana no habrá que hacer ningún cálculo para adivinar a qué hora comenzará la carrera. La Fórmula 1 retoma el horario europeo durante el GP de España y disputará la prueba sobre el trazado de Barcelona a las 15:00h, una hora menos en Canarias.

La cuarta cita del campeonato acogerá un nuevo asalto en la batalla de 2021 por el título de constructores y de pilotos. Red Bull y Mercedes se volverán a ver las caras después de que en el anterior gran premio, los alemanes junto a Lewis Hamilton aumentasen su ventaja con los austríacos tras hacerse con la victoria en el GP de Portugal.

En la zona media, sí estaremos ante una inesperada sesión, después de que Alpine sorprendiera con su actuación en el circuito de Portimao. Los franceses competirán contra Ferrari, McLaren y AlphaTauri para conseguir la máxima cantidad de puntos posibles y quién sabe si aprovecharse de un error de los cuatro primeros.

¿Cómo se puede ver la carrera de F1 del GP de España 2021?

Dónde ver la carrera del GP de España de F1 : Telecinco, Vamos, Movistar + y DAZN F1

Movistar + y DAZN F1 Canal de la F1 : Telecinco, dial 58 de Movistar + y en la plataforma de DAZN

La Fórmula 1 volverá por primera y única vez a ser retransmitida de forma legal y en abierto en esta temporada 2021. La carrera del GP de España la podremos ver gratuitamente a través de Telecinco, que emitirá la carrera española y también a través del canal #Vamos de Movistar sin necesidad de contratar el paquete motor adicional. Enciende tu televisor y disfruta de la categoría reina del motor.

Si, por el contrario, tienes contratado el servicio de Movistar y además has pagado los 10 euros adicionales al mes por el paquete Motor de Movistar+ o el servicio de streaming de DAZN con un coste de 9,99€ al mes y 99,9€ al año, podrás disfrutar del mismo contenido en ambas plataformas y en #Vamos. ¡No te pierdas la carrera del GP de España de F1!

Este es el equipo de periodistas del GP de España: F1: narradores y comentaristas de Telecinco en el GP de España

Aunque F1TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, no está disponible en España, este fin de semana no la necesitarás con todas las opciones disponibles.

Si quieres disfrutar aún más del GP de España, DAZN F1 y Movistar comenzarán el previo de la carrera a las 13:00h, dos horas antes de que los semáforos se apaguen. Si optas por Telecinco, el inicio de la emisión será unos minutos antes de la vuelta de formación a las 15:00h.

Cómo seguir la carrera de F1 en Barcelona, del GP de España 2021

Os recordamos que no accedáis a enlaces pirata que os envíen por SMS, correo o por redes sociales, porque estaríais cometiendo un delito. Si no puedes conectarte a la televisión, no te preocupes, porque os ofrecemos nuestro DIRECTO en Motorsport.com, donde os informaremos de todo lo que ocurra en el trazado barcelonés.

¿Dónde ver los mejores momentos del GP de España de F1 en Barcelona?

Si te perdiste la carrera del GP de España o quieres revivir los momentos más relevantes, os recomendamos seguir a la cuenta oficial de la F1 tanto en Twitter como en Youtube, al igual que a la de DAZN. En suma, pondremos a tu disponibilidad lo más destacado de la carrera en nuestra página web a través de nuestra crónica, las declaraciones más importantes y los mejores movimientos e instantáneas de la carrera.

De momento, Telecinco no ha comunicado que vayan a realizar un Post tras la carrera. Pero si lo necesitáis, en DAZN, justamente después de la ceremonia del podio, Nira Juanco presentará el post-carrera con las últimas declaraciones de los pilotos de la parrilla 2021 desde el circuito.

Dónde ver lo mejor de la carrera de Barcelona : En DAZN y en el dial 58 (DAZN F1) de Movistar +, a las 17:10h

Pero si lo que quieres es ver repetida la carrera de manera íntegra, estos son los horarios:

Domingo, 9 de mayo: 19:00h

Domingo, 9 de mayo: 23:50h

Lunes, 10 de mayo: 8:05h

¿Puedo seguir la carrera del GP de España a través de las radios españolas?

Ninguna de las emisoras nacionales ofrecen una cobertura total de los grandes premios de la Fórmula 1, aunque sí actualizan la clasificación de la carrera en ciertos momentos. Pero, para contrarrestarlo, podrás seguir la carrera sin ningún tipo de problema y desde cualquier sitio, gracias a nuestro directo al que podrás acceder desde nuestra página web como desde nuestra APP.

Hora de la carrera del GP de España en Latinoamérica y canal dónde verla

Países Horario Canales Costa Rica Guatemala Nicaragua 07:00 STAR Action/ESPN Colombia Perú Ecuador Panamá 08:00 STAR Action/ESPN México 08:00 STAR Action/FOX Sports Venezuela Bolivia Paraguay 09:00 STAR Action/ESPN Chile 09:00 STAR Action/FOX Sports/ESPN Argentina Uruguay 10:00 STAR Action/ESPN *En Latinoamérica sí puedes optar a pagar F1 TV Pro, que es la plataforma de la propia categoría, en inglés. *En Latinoamérica sí puedes optar a pagarque es la plataforma de la propia categoría, en inglés.

Canales y emisoras para ver la F1 en todo el mundo, países y continentes

La F1 en Europa:

Reino Unido - Sky Sports F1

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF

Dinamarca - TV3 / TV3 Sport / Viasat

Finlandia - MTV

Francia - Canal+

Alemania - Sky

Hungría - M4

Italia - Sky

Holanda - Ziggo

Polonia - Eleven Sports

Portugal - Eleven Sports

España - Movistar / DAZN F1

Suecia - Viasat

Rusia - Match TV

Suiza - SRF / RSI / RTS

La F1 América del Norte y Latinoamérica:

Estados Unidos - ESPN

Canadá - RDS / TSN / Discovery Velocity

Latinoamérica - Fox Sports / ESPN

La F1 en Asia:

China - CCTV / Tencent / Guangdong TV

India - Star Sports

Japón - Fuji Television

Turquía - S Sport

Resto de Asia - Fox Sports

La F1 en Oceanía:

Australia - Fox Sports / Network 10

Nueva Zelanda - Spark Sports

La F1 en África:

África- SuperSport

