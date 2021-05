Alpine comenzó la temporada con ciertas dudas, sin el ritmo suficiente para puntuar en Bahrein, donde además tuvieron mala suerte. En las difíciles condiciones de Imola tampoco fueron tan rápidos como algunos de sus rivales, aunque recogieron tres puntos (dos Ocon y uno Alonso) con la sanción a Raikkonen.

Sin embargo, en Portimao le cambió la cara a la escudería francesa, que se mantuvo sin problemas en el top 10 tras una buena clasificación de ambos pilotos, y en España también coló a los dos coches en la Q3 del sábado.

Esteban Ocon dijo que este fin de semana era la confirmación de dónde se encuentra Alpine. Y cuando se le preguntó por ello a Alonso, el español dijo: "No sé, creo que va a estar muy igualado. Creo que el rendimiento dependerá de la pista a la que vayamos cada fin de semana. Tiendo a creer que McLaren y Ferrari son un poco más rápidos, o al menos en carrera han podido ser más constantes en ritmo".

"Es cierto que dimos un paso muy grande en Portugal, pero no sabíamos si era por la pista o si era real. Fue genial confirmar aquí en Barcelona que era real. Creo que el Alpine ahora está en la mezcla, con Ferrari y McLaren".

Aunque en el Circuit de Barcelona parecen haber comprobado que están en la dirección correcta, Alonso prefiere cautela: "Lo que vemos ahora en el equipo es una tendencia muy positiva,, y estamos muy, muy emocionados por las próximas carreras, pero debemos ser cautelosos, confirmarlo, porque como dije, Bahrein e Imola fueron lo contrario a Portugal y Barcelona".

"Quizás parece demasiado bueno para ser verdad, pero es cierto, porque ambos coches estuvimos en la Q3 y Esteban se clasificó sexto en Portugal y cinco aquí, así que esa es una buena noticia".

Detrás de los dos equipos más poderosos de la F1 actual, Mercedes y Red Bull, hay una vibrante lucha por la zona media donde Alpine se ve las caras con, al menos, tres equipos más, cuatro si tenemos en cuenta que Aston Martin se va acercando.

Cuando le pidieron a Alonso explicar los puntos fuertes de su equipo en esa batalla, señaló: "No sé. Las fortalezas y debilidades de este grupo de zona media es difícil de identificar, porque sigue cambiando. Lo que ves tal vez un fin de semana es diferente al siguiente. Lo que ves el viernes es diferente a la clasificación, y supongo que diferente a la carrera del domingo, así que es un poco difícil de identificar".

"Está tan cerca todo que es muy sensible a las condiciones externas, no solo al rendimiento del monoplaza. Sobre McLaren, como dije, está apretado. Creo que probablemente no tuvieron la mejor Q3, y espero que McLaren sea muy fuerte en la carrera, lo han sido siempre los domingos. Así que os sorprendáis, pero creo que McLaren va a ser un equipo muy fuerte durante el resto de la temporada".

Las fotos de Fernando Alonso en el GP de España 2021

Los monoplaza alineados de Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Fernando Alonso, Alpine A521, en Parc Ferme 1 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 8 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 9 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521 11 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 12 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 13 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 14 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 15 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 16 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 17 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 18 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 19 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images