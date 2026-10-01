Ocon, desafiante: "La F1 es donde debo estar, no voy a buscar otras opciones"

Esta semana, el equipo Haas ha confirmado lo que se venía comentando desde hacía ya un tiempo en el paddock: Esteban Ocon abandonará el equipo al final de la actual temporada 2026. Pero el propio piloto tiene la intención de seguir en la F1.

"Mi objetivo es la Fórmula 1", declaró en Malasia. "Eso está claro, es donde pertenezco, ahí es donde quiero estar. Así que no voy a buscar otras opciones".

"Pero nunca se sabe lo que puede pasar en la Fórmula 1. Como ya sabéis, las cosas cambian cada dos segundos. Así que sigo trabajando para intentar encontrar una solución para el año que viene".

"Por ahora, nuestro objetivo es eso y hacerlo bien en pista. Creo que lo he hecho muy bien en las últimas carreras y, para mí, esa es la mejor manera de demostrar que sigo mereciendo estar en la Fórmula 1".

"Por supuesto, necesito un coche [que sea competitivo], algo que no he tenido durante muchas, muchas carreras, incluido el año pasado. Así que, si lo tenemos, debería funcionar, como en Bakú y en Madrid. Ya veremos".

Esteban Ocon ha tenido dos temporadas con altibajos en Haas tras marcharse de Alpine, donde pasó cinco años antes de caer en desgracia tras la llegada de Flavio Briatore. Ganó el Gran Premio de Hungría de 2021 con Alpine defendiendo con tenacidad la posición en pista, aunque también fue clave su compañero entonces, Fernando Alonso.

Su problema es que cuando Ocon está bien, está muy bien, pero cuando está mal, los resultados son muy por debajo de lo óptimo. En Haas ha tenido que lidiar con un coche plagado de inconsistencias, pero su compañero, Oliver Bearman, por lo general ha podido conseguir mejores resultados con la misma herramienta, quejándose menos también.

Oliver Bearman, Haas; Esteban Ocon, Haas Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Como equipo independiente, Haas es uno de los que menos financiación tiene en la parrilla, por lo que a menudo se ha quedado rezagado en cuanto al desarrollo. El año pasado tuvo un comienzo desafortunado cuando el VF-25 sufrió varias oscilaciones aerodinámicas y no pudo rodar con la altura trasera requerida por el efecto suelo.

Este año, las oportunidades perdidas han sido una constante, ya que el VF-26 también se ha visto afectado por la falta de consistencia. En varias carreras, Ocon aludió a que el coche se comportaba de forma diferente, con cambios en la carga aerodinámica.

En Monza, se rió entre dientes en la zona de prensa tras la clasificación cuando Motorsport.com le sugirió que contratara a un exorcista.

Pero se da por hecho que el equipo empezó a sentir que Ocon no asumía suficiente responsabilidad en aquellas ocasiones en las que su rendimiento no estuvo a la altura de su potencial ni del del coche —aunque Bearman haya constatado que su propio coche es inconsistente—. Ocon tiene una franqueza que puede interpretarse, en el mejor de los casos, como poco diplomática, y en el peor, como combativa.

Y, sin embargo, fue precisamente por esta cualidad por la que fue contratado.

Esteban Ocon, equipo Haas F1 Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

El candidato más probable para sustituir a Ocon en Haas es Rafael Camara, quien, al igual que Bearman, forma parte del programa de jóvenes pilotos de Ferrari. También aportará algún patrocinador, aunque se entiende que eso es una ventaja secundaria.

Los únicos asientos de piloto potencialmente vacantes para Ocon se encuentran en Cadillac, donde tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas tienen opciones en su contrato para el año que viene que aún no han ejercido. También existe la posibilidad de asumir un puesto de piloto de pruebas en Aston Martin u otro equipo que pueda mostrar su interés.

"No voy a decir que vaya aquí o allá", afirmó Ocon. "Sigo trabajando con el equipo, intentando hacerlo bien, y evaluaré las opciones más adelante este año".

"Pero, como ya os he dicho, ya sabéis que en la Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa. Y quiero estar en la parrilla el año que viene, eso es seguro", concluyó el francés.