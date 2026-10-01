Antonelli revela la mejora que espera Mercedes: "Me han dicho que son tres décimas"

Andrea Kimi Antonelli llegó a Sepang tranquilo, tras un fin de semana en Bakú que le dejó sensaciones encontradas: diez puntos importantes para el campeonato, pero también una carrera que afrontó con un enfoque que no le resulta especialmente propio.

Lo resumió el domingo por la noche con una frase muy acertada: "He pilotado como mi abuela". Unos días después, Kimi no ha cambiado de opinión. "Estoy contento por los puntos que conseguí, pero no me gustó. No me sentía yo mismo; fue una sensación extraña estar tan tranquilo y sereno. Pero ahora ya se acabaron las carreras a la remontada: ha sido bastante Monza y Bakú; ahora el objetivo es salir delante".

Es una declaración de intenciones bastante clara. Antonelli sabe que en las últimas carreras se han visto perjudicadas sobre todo por unas clasificaciones complicadas y sanciones que le han obligado a remontar, lo que le ha obligado a modificar su enfoque.

En Sepang, el objetivo es cambiar de registro. Mercedes llevará a la pista un paquete de actualizaciones sobre el que Antonelli no oculta sus grandes expectativas. La primera prueba de fuego será una FP1 intensa, sobre todo porque el italiano nunca ha corrido en este circuito y su conocimiento del trazado se limita al simulador.

"Es un circuito muy bonito. La FP1 será importante para entender cómo funciona el paquete. Después vendrá todo el trabajo de puesta a punto básica, por ejemplo, dónde colocar el coche en cuanto a las alturas. Veremos cuánto cambia el equilibrio: será una sesión un poco dedicada a explorar y descubrir el paquete".

Las indicaciones recibidas de los técnicos parecen prometedoras: "Es un paquete que ha sido diseñado para mejorar el coche en todos los aspectos. Creo que es un buen paso adelante, pero las cifras siempre hay que verificarlas en pista. Me han dicho que son tres décimas, lo que supone un salto importante, pero debemos tener en cuenta que es el fruto de un trabajo que ha durado meses".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Sepang cuenta con curvas rápidas, frenadas exigentes y, sobre todo, un asfalto muy abrasivo. La gestión de los neumáticos será uno de los temas del fin de semana.

"Tendremos que intentar marcar la vuelta más rápida y creo que en clasificación no será nada sencillo, porque el neumático durará poco. Después, sin duda, trabajaremos en el ritmo de carrera: con un asfalto tan abrasivo hay mucha información que verificar".

Según Antonelli, precisamente estas características podrían volver a poner a McLaren en una posición privilegiada: "Siempre les va muy bien en circuitos con asfalto abrasivo. Ya lo vimos también en Zandvoort y en Budapest". Queda la incógnita de Red Bull, revitalizada por sus últimas actualizaciones: "Su coche es muy fuerte en frenada, así que en Bakú no me sorprendió que fuesen competitivos. Veremos este fin de semana dónde se sitúan; sin duda, su actualización les ayudará".

Además, Antonelli podrá volver a utilizar la unidad de potencia que fue la causa del problema sufrido en los entrenamientos libres de Bakú. Tras las comprobaciones realizadas en Brixworth, ese motor se ha recuperado y se volverá a montar en su monoplaza este fin de semana de.

Además, hay otra variable tradicionalmente ligada a Sepang: la lluvia. Y, en este sentido, Antonelli no oculta cierta curiosidad. "Me gustaría dar unas vueltas en mojado. Quizás una carrera que empiece con lluvia y luego se seque en la segunda mitad".

Lo que no ha sido ninguna sorpresa, en cambio, es lo que hizo George Russell en Bakú. Antonelli conoce bien el valor de su compañero de equipo: "Sé lo fuerte que es George y en Bakú siempre le ha ido muy bien. Hay fines de semana en los que encuentras una conexión especial, como creo que fue su caso. Creo que yo mismo me encontré en una situación similar este año en Mónaco: te subes al coche y ya vas a toda velocidad".

Ahora Antonelli quiere recuperar precisamente esa sensación tras dos fines de semana dedicados a recuperar terreno. Sin olvidar que en la fase decisiva de la temporada el mundial puede exigir sacrificios: "Si, de cara al mundial, llega alguna carrera en la que haya que pensar en los puntos, lo haré. Por un mundial de F1 se hace cualquier cosa".

Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, tras el accidente en la Q1 Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images