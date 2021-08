Fabio Quartararo, “impresionado” con la pole de Jorge Martín

Desde su debut en MotoGP, Fabio Quartararo ha brillado en la vuelta rápida y en la facilidad de conseguir la pole (18 lleva), superando incluso antes de la lesión a Marc Márquez en un terreno en el que se había convertido intocable el de Honda.

Ahora, sin embargo, el francés de Yamaha se ve ‘amenazado’ por el debutante Jorge Martín, que en solo seis carreras y en el año de su debut ya suma dos poles.

“Estoy impresionado, Jorge siempre ha sido fuerte en clasificación, tanto en Moto3 como en Moto2. Pero si en su primera salida en Austria con la MotoGP ya ha hecho de entrada la pole, no quiero ni pensar qué podrá hacer aquí la próxima semana”, donde se disputará el Gran Premio de Austria, repitiendo escenario.

Quartararo ha sido el único capaz, junto a Joan Mir (Suzuki, 5º), de meterse en las dos primeras filas de la parrilla, copadas por Ducati.

“En la recta, las Ducati van realmente rápido. Cuando los tienes delante dan verdadero miedo. Me esperaba un resultado como el que han conseguido hoy”, colocando cuatro motos en las seis primeras plazas.

Fabio saldrá tercero, un buen resultado teniendo en cuenta que el viernes no pudo mostrarse tan rápido como de costumbre.

“Estoy satisfecho, he dado mi máximo. En mi última vuelta pisé el verde y no gané tiempo, me cancelaron la vuelta, pero estuvo bien ver durante unos instantes el 1:22 en la pantalla. Apreté al límite, pero lo más importante es salir desde la primera fila, que era el gran objetivo”, aseguró.

En condiciones de mojado, Quartararo no tuvo buenas sensaciones el viernes con la M1.

“En seco estamos bien, tenemos un buen ritmo. El problema llegará si empieza a llover. Debemos trabajar y entender bien las cosas. Si tiene que llover esperemos que lo haga ya en el warm up para poder avanzar y encontrar alguna cosa”.

“Creo que el ritmo de carrera no será muy alto ya que aquí caen mucho los neumáticos y todos deberemos guardar goma”, avisó.

“Si la carrera es en seco será mejor, pero si llueve será igual para todos. Estamos aquí para acabar lo mejor posible, no me voy a matar, voy a tratar de gestionar la carrera para obtener la mejor posición. Solo espero que si es en mojado llueva mucho, que no sean condiciones mixtas de seco y mojado”.

El galo no quiso hablar de estrategias de carrera por considerarlo inútil.

“Considerando el clima, el mejor plan para mañana es no tener planes, no puedes empezar a pensar en qué harás con estas previsione. Lo único que puedes hacer es acertar el neumático y disfrutar de la carrera, porque en la primera curva todas tus estrategias pueden saltar por los aires”.

Al líder del Mundial le preguntaron por Dani Pedrosa, con el que no ha competido nunca.

“Para mí, fue una lástima no poder competir con él en MotoGP, y verlo ahora es muy emocionante. Él ha rodado mucho aquí, pero no tienen nada que ver los test con la competición. Me ha dejado impresionado, es una leyenda y siempre tiene un gran desempeño”, dijo.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Fabio Quartararo en el GP de Estiria 2021 de MotoGP)