Márquez rechaza las teorías de por qué no celebró el podio en la sprint de Austria

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Tras mostrarse eufórico por la victoria en Aragón seis días antes, Marc Márquez decidió no celebrar el importante segundo puesto conseguido en la sprint de Austria, una postura que desató todo tipo de especulaciones.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez bebe agua en el podio de la sprint de Austria

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El de Ducati se mantuvo en posiciones de podio durante toda la sprint del GP de Austria y cuando parecía que el tercer puesto era a lo máximo que podía aspirar, una inesperada caída de Pedro Acosta cuando lideraba la carrera, a tres vueltas del final, otorgó el segundo lugar del podio al de Ducati, entre las Aprilia de Jorge Martín, primero, y Marco Bezzecchi, tercero.

En el podio, un escenario grande y rodeado de los miembros de los dos equipos, se pudo ver a un Martín eufórico y a un Bezzecchi abalanzándose sobre sus mecánicos para celebrar un resultado que ni él mismo esperaba a poco del final.

En contraste, Márquez permaneció sentado en el cajón, sin moverse, sin agitar la botella de champán ni entrar en la celebración de los dos pilotos de Aprilia.

Marc Márquez con semblante muy serio en el podio de la sprint de Austria

Marc Márquez con semblante muy serio en el podio de la sprint de Austria

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esa postura desató todo tipo de conjeturas. Motorsport.com preguntó a Ducati al respecto, y la respuesta fue que el piloto "estaba pensando en la carrera del domingo, en lo qué quería transmitir a los ingenieros al llegar al box. No estaba pensando en celebrar, estaba pensando en qué mejorar para el día siguiente".

La otra cara de la moneda fueron las especulaciones que rápidamente prendieron en las redes sociales, llegando a construirse una teoría de la conspiración, con un Marc Márquez enfadado, molesto, asqueado, reivindicativo… que ni quiso celebrar ni descorchar el cava.

Este jueves, en Motegi, la preguntaron al piloto por esas teorías y si realmente estaba tan enfadado como se ha dicho.

 

"A veces, si te sientes de una determinada manera, no hay por qué ocultarlo, ¿verdad? En ese caso, estaba concentrado, serio, respirando y tratando de ahorrar la mayor cantidad de energía posible para el domingo, porque sabía que sería una carrera larga", fue el argumento elegido por Márquez para rebatir las especulaciones.

Dentro de las muchas teorías que han circulado, se dijo que la postura de Marc era una 'protesta' por la agenda, cada vez más cargada, de los pilotos los fines de semana de carrera.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, celebrando el podio en la sprint de Austria

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, celebrando el podio en la sprint de Austria

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Fue un fin de semana agotador, viniendo de Misano... y lo único que intentaba hacer, y lo que intento hacer cada fin de semana, es ahorrar toda la energía que puedo", continuó. "Y si sonreír o reírse a carcajadas consume energía, prefiero mantenerme serio".

En cualquier caso, el aspecto de seriedad era inevitablemente llamativo.

"No estaba enfadado ni nada por el estilo. Había logrado mi objetivo en la carrera al sprint, pero los sábados, tanto en el pilotaje como en el aspecto mental, resultan increíblemente agotadores. No es solo lo que se ve en pista (en referencia a celebraciones, podio, entrevistas, etc.) durante todo ese tiempo llevamos puesto el mono y seguimos sudando", recuerda.

"Todo eso se acumula y te va desgastando. Y mi trabajo, como ya he dicho, consiste en gestionar mis fuerzas de jueves a domingo", zanjó el de Ducati.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

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