Rins: “Con el nuevo dispositivo trasero se nota mucha diferencia”

El de Suzuki no entró en la lucha por las primeras filas de la parrilla por apenas 33 milésimas, lo que arruinó sus planes de cara al Gran Premio de Estiria. Sin embargo, Alex Rins pudo comprobar que el nuevo material proporcionado por la fábrica, el regulador trasero de la altura de la moto, el holeshot, funciona.

“Ha sido un día productivo, pero un poco frustrante por el resultado. Al final quedar el 13º a 0,033 milésimas de la Q2 no es agradable. Pero hemos podido probar bastante bien el dispositivo trasero, lo hemos probado y contraprobado. Se nota bastante diferencia llevarlo o no hacerlo. Si la carrera es en seco lo utilizaremos, si es en mojado espero poderlo probarlo antes en el warm up”, resumió la jornada.

“Hemos perdido tanto tiempo con las pruebas que no ha podido ver el ritmo que tengo, pero creo que si logramos hacer una buena salida podemos estar por ahí delante”, añadió confiado pese a que tendrá que salir desde la quinta fila de la parrilla.

El viernes se cuestionó si introducir una pieza como el holeshot un sábado de gran premio era un riesgo.

“No pasar a la Q2 ha sido un poco culpa de todo, por centrarnos tanto en la prueba del holeshot y por lo que nos pasa casi siempre con la maneta del freno. Es complicado llegar a la curva y que la leva se venga hacia ti y no poder parar más la moto. Y en un circuito como este con tanta frenada se hace difícil”.

Le pidieron a Rins que profundizara en ese problema con la leva del freno.

“El problema que hemos tenido en algunos circuitos y, sobre todo en este, es que la leva del freno llega hasta el final de su recorrido y la moto no se para. Hemos probado un nuevo sistema de Brembo para este circuito, con discos ventilados más grandes, pero al parecer se necesitan algunos kilómetros de uso antes de que el sistema sea totalmente operativo. Estamos tratando de ajustar ese tema con el fabricante”, explicó.

Con el nuevo regulador de altura, ahora la GSX-RR puede emplear más potencia.

“Hemos puesto más potencia con la electrónica ya que ahora con el dispositivo trasero nuevo podemos hacerlo”.

Además de en las salidas de curva, el nuevo dispositivo puede ayudar en la parrilla, para el inicio de las carreras.

“No he ensayado ninguna salida con el dispositivo nuevo. En el FP3 he acabado con la otra moto (la que no lo lleva) y en el FP4 he entrado (a boxes) antes de terminar para preparar la Q1. Luego, estaba tan frustrado por no clasificarme que ni me he parado a probarlo. Seguramente no lo utilizaré en la salida. No sé cómo es la reacción, pero tener las mismas armas que los demás equipos es muy importante”, admitió el barcelonés.

