Quartararo califica de “pesadilla” el primer día en Austria

El de Yamaha acabó 8º el primer entrenamiento del fin de semana, celebrado en condiciones de seco, aunque a casi 8 décimas del más rápido. Por la tarde, con la irrupción de la lluvia, las cosas empeoraron para Fabio Quartararo, que solo pudo ser 15º en el FP2, a más de 2.1 segundos del rookie Lorenzo Savadori.

La buena noticia es que el francés está entre los diez primeros de la combinada de tiempos, al ser el segundo libre en mojado. La mala, es que en condiciones húmedas Fabio sufre y las previsiones para el domingo no descartan una carrera flag to flag.

“Por la mañana fuimos bastante bien, no cambiamos los neumáticos durante toda la sesión”, explica Fabio.

“Después de cinco semanas parado necesitaba algo de tiempo para recuperar el ritmo, pero al final creo que lo logramos. Tuve mejores sensaciones que el año pasado en este circuito. Pero con el agua todo cambió y pasó lo de siempre, pierdes todas las sensaciones”, añadió en referencia al FP2 en condiciones de mojado.

“Cuando está completamente mojado no somos buenos ni estamos entre los mejores, pero cuando las condiciones son mixtas la cosa empeora, no tengo ninguna sensación y no me gusta nada. Tenemos que encontrar una solución con estas condiciones, ha sido muy extraño”, se quejó.

“En condiciones de mojado tenemos problemas en la recta, estaba con Jorge Martín y Pol Espargaró y pude frenar como ellos, pero cuando abrieron gas… adiós. No es potencia, es el agarre en la recta. Para mi el segundo libre fue una pesadilla”, calificó el de Niza.

A Fabio no le sentó muy bien que le apuntaran a la falta de experiencia en mojado como posible motivo de sus problemas.

“No es así, Valentino Rossi es uno de los pilotos más experimentados, y tiene los mismos problemas que nosotros. En 2019 nunca acabé fuera del top 10 en mojado, y corrimos en pistas como Brno, Motegi y Phillip Island, circuitos difíciles en condiciones de mojado. Y fuimos fuertes, mientras que ahora sufrimos, y eso es algo que no entiendo. La sensación es realmente extraña”.

Los nervios de Quartararo son comprensibles cuando la previsión no descarta lluvia para la hora de la carrera y ve como algunos de sus rivales han ido fuertes con el agua.

“Tenemos que encontrar un solución porque el domingo podría llover y no tengo ninguna sensación. Estoy un poco decepcionado, pero todavía nos queda el sábado para mejorar. Así que esperemos y veamos que podemos hacer”.

Peor que la lluvia, el problema son las condiciones mixtas y cambiantes.

“Si el sábado está seco y la carrera es en mojado será difícil para nosotros. Si pienso en las sensaciones que tuve en FP 2 sé que será difícil, porque no las tuve. No me divierto en estas condiciones y si no disfruto sobre la moto, no es bueno”.

“Tenemos que encontrar una solución, porque no soy tan malo en mojado. En Le Mans subí al podio. Así que algo pasó en esta pista, nos perdimos. El año pasado fue lo mismo. Tenemos que encontrar algo porque no es normal estar tan lejos del mejor. Maverick Viñales también tuvo problemas. No tengo idea de por qué, necesitamos entenderderlo antes del domingo”, zanjó el chico de la Costa Azul.