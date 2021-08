Márquez: “Si llueve mucho en poco rato es imposible correr”

La posibilidad de que este domingo el Red Bull Ring se vea sometido a las inclemencias del tiempo llevó a un grupo de pilotos el viernes, en la comisión de seguridad, a pedir a la organización que la carrera, en caso de fuerte lluvia, se trasladara al lunes, cuando las previsiones son de sol y calor.

En esa misma línea mostró este sábado por la tarde Marc Márquez, que fue tajante al asegurar que “si llueve mucho es imposible correr”.

El de Honda argumentó lo que se podría entender como una recomendación a los organizadores.

“Personalmente considero que si llueve mucho en poco rato es imposible correr en este circuito, pasan unos regueros por el medio de la pista con mucha agua, casi parecen ríos. Pero si cae una lluvia aceptable sí se pude correr, siempre y cuando no sea una tormenta muy fuerte que deje esos regueros cruzando el circuito”, expuso.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que sigue con dificultades físicas en su proceso de recuperación, la posibilidad de una carrera en mojado le podría beneficiar.

“Si buscáramos un resultado espontáneo preferiría lluvia, es cierto que ganar una carrera es importante, pero no nos cambia la vida, ya lo logré este año (en Alemania) y me quité un peso de encima en ese sentido. Así que prefiero una carrera en seco para seguir con la preparación y el proceso de recuperación y vuelta a la normalidad en mi físico. Además, si la carrera es en agua todo puede pasar, puedes ganar o te puedes caer muy fácilmente”.

Pese a que sigue sin estar al cien por cien y admite tener todavía molestias en la zona del brazo y hombro derechos, Márquez estuvo en la lucha por la pole durante la Q2, hasta que una leve caída le dejó sin opciones cuando venía en rojo (mejorando el mejor tiempo).

“Hoy no se podía hacer la pole, pero la moto estaba para hacer mejor que un octavo, con el primer neumático no me encontré bien, pero con el segundo sí, hice una vuelta para posicionarme y en la segunda he ido al límite, pero me he caído. Se podía estar en segunda fila bien, no he hecho una buena clasificación”, admitió el de Honda.

Márquez reconoció que físicamente no está para aguantar toda una carrera pilotando al máximo, y que eso le obliga a simplificar sus acciones sobre la moto.

“Intento optimizar el esfuerzo físico, cuando vas con la moto recta no haces fuerza con los brazos. Hace dos años hacía unas líneas más abiertas, pero ahora las hago más estrechas, durante una o dos vueltas puedo aguantar, pero toda una carrera no, así que intento optimizar las trazadas y no hacer movimientos raros para controlar bien el cuerpo. Es un poco lo que me ha pasado en la Q2, ya en Holanda lo hice, intento optimizar la fuerza y utilizarla solo en los puntos más necesarios”, zanjó el de Cervera.