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A qué hora es la carrera de MotoGP en Motegi (GP de Japón) y cómo verla

Apunta a qué hora es, este domingo 4 de octubre, la carrera principal del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi y cómo verla. ¡Toca madrugar!

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Gran Premio de Japón de MotoGP llega a su fin este domingo, 4 de octubre, con el plato fuerte del fin de semana. Tras todas las sesiones, que han servido para ver dónde está cada uno, el Motegi Mobility Resort acoge la 16ª cita de la temporada 2026, en plena lucha por el título mundial entre Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, y en una jornada que puede sentenciar ya el primer título del curso, en Moto3. Apunta los horarios y cómo verlo todo en televisión, ¡toca madrugar!

A qué hora es la carrera principal de MotoGP en Motegi (Japón)

  • A qué hora es la carrera del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi: a las 07:00h

Al ser 7 horas menos en España que en Japón, toca madrugar para ver MotoGP en Motegi. La carrera principal del Gran Premio de Japón será este domingo, 4 de octubre, a las 7 de la mañana en nuestro país. Se completarán un total de 24 vueltas al trazado propiedad de Honda.

Una vez más, antes de la carrera tendrá lugar el último entrenamiento libre previo a la prueba principal del fin de semana, el Warm Up de 10 minutos de duración, que arrancará a las 01:40 horas de la mañana.

Marc Márquez es el piloto más ganador en carrera larga, en 15 pruebas disputadas en 2026, con cinco triunfos (Hungría, República Checa, Alemania, Aragón y San Marino). Marco Bezzecchi es quien le sigue después, con cuatro victoriasAdemás, también han vencido Jorge Martín, Pedro AcostaFabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, con un triunfo cada uno.

Cómo ver por la tele la carrera de MotoGP en Motegi

El Gran Premio de Japón de MotoGP se ve en directo en televisión en España gracias a DAZN, la televisión de pago que tiene los derechos para todo el curso. Puedes hacerlo en aplicaciones (para todos los dispositivos), o también puedes ver su contenido en el canal lineal DAZN MotoGP (disponible en Movistar + y Orange TV). 

Además, el Mundial también cuenta con el VideoPass, su propia plataforma de streaming para ver el campeonato. Es de pago y las retransmisiones son en inglés. Por último, una vez más, no fallamos a nuestra cita: Motorsport.com está presente en Motegi, con periodistas in situ, para traerte toda la información.

A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP 2026 en Japón

La carrera de MotoGP del domingo en el circuito de Motegi Mobility Resort será a un total de 24 vueltas, tres menos que las 28 que se completaron en Austria hace una semana. En total, se disputarán 115 kilómetros en la prueba larga, que se parará definitivamente si hay bandera roja a partir de la vuelta 18.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Motegi

Motegi es una de las pistas predilectas de Marc Márquez. El piloto español ha celebrado en Japón cuatro de sus títulos mundiales en MotoGP, y además es uno de los pilotos con más victorias en este trazado en categoría reina, tres (2016, 2018 y 2019).

Sin embargo, no es el único con ese número de triunfos: las mismas veces han vencido Dani Pedrosa (2011, 2012 y 2015), Loris Capirossi (2005-2007) o Jorge Lorenzo (2009, 2013 y 2014).

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Motegi (Japón)

La carrera de Moto2 en el circuito de Motegi, la decimosexta de la temporada 2026, será muy temprano este domingo en España, arrancando a las 05:15 horas de la mañana. Se darán un total de 19 vueltas a la pista del GP de Japón.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Motegi (Japón)

El domingo de carreras del Gran Premio de Japón lo abrirá, una vez más, Moto3, aunque esta vez en plena madrugada. La 16ª cita de la temporada 2026, en Motegi, arrancará a las 4 de la mañana en España, programada a 17 vueltas al circuito. 

Recuerda que Máximo Quiles será ya campeón del mundo si le saca 19 puntos a Álvaro Carpe, segundo de la general, y 18 a David Almansa y Brian Uriarte, tercero y cuarto.

Qué necesita Quiles:

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