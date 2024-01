Márquez desvela que llevará "la misma Ducati con la que Bagnaia y Martín acabaron 2023"

Este sábado 20 de enero ha sido un día grande para Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo presentó, junto a su hermano Alex y su nueva jefa, Nadia Padovani, la moto que le acompañará en este 2024, la primera fuera de Honda: una Ducati Desmosedici GP23, de un año de antigüedad, en el equipo Gresini Racing.

Mucho se ha hablado de qué especificación sería la que utilizará el #93 en esta campaña. En el test de Valencia, el de Cervera heredó la MotoGP que estaba utilizando Johann Zarco en el Pramac. Pero, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la presentación del equipo de Faenza, el catalán comentó que ya sabía qué moto llevará, una GP23 "muy similar a la Ducati con la que acabaron Pecco Bagnaia y Jorge Martín", los últimos contendientes al título, dando a entender que su situación podría haber mejorado con respecto a lo previsto.

El español lo explicó así al ser cuestionado por su reciente visita al museo y a la fábrica de Borgo Panigale, deshaciéndose también en halagos hacia Gigi Dall'Igna, patrón técnico de la casa italiana: "Fue más una visita protocolaria. También la teníamos que hacer técnicamente, porque Ducati usa sus parámetros y sus cosas para llegar al nivel que tienen de moto. La moto que tendré ya la sé, es la de 2023, muy similar con la que acabaron Bagnaia y Martín. En principio tendré eso todo el año. Me he sentido querido por Ducati, si no no hubiera dado este paso. Soy de Gresini, pero pilotamos una Ducati, y Gigi Dall'Igna siempre me ha tratado muy bien".

Posteriormente, Márquez valoró los primeros pasos de su cambio: "Después de 11 años en Honda, y más con mi gente, fue un poco extraño dar los primeros pasos [sin ellos]. Cuando tomé la decisión estaba plenamente convencido. Obviamente, irme a un equipo como Gresini, con mi hermano Alex de compañero, hará el cambio más fácil. Pero sabía que sería así. Aparte de eso, me siento realmente cómodo. En Valencia fue el primer test, todo el mundo estaba nervioso, pero estos días hemos pasado tiempo con el equipo y no habrá problemas para nuestras actuaciones en pista".

Márquez, sin embargo, no quiere pensar en las expectativas y quiere estar calmado: "Una cosa son las expectativas, otra cosa es el enfoque. Obviamente, mi enfoque es el de ser rápido en la pista. Si puedo ser más rápido que en el primer test, por supuesto que lo intentaré. Pero otra cosa son las expectativas contra la realidad. Mi trabajo es intentar olvidarme de estas expectativas. Necesito estar calmado, sobre todo al principio. Estar calmado no significa no ir rápido, lo intentaré y me gustaría. Pero no puedo pretender luchar por la victoria desde el principio porque los últimos cuatro años han sido una pesadilla para mí".

"Además, llego a una moto donde dos pilotos, Bagnaia y Martín, han pasado muchos años, han ganado carreras y títulos. Son muy rápidos, y tendrán la misma moto, la GP24. Tú llegas ahí y no puedes pretender estar al mismo nivel, no sería lo normal estarlo", siguió.

Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 1 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 2 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 3 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 4 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 5 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 6 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 7 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 8 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 9 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 10 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 11 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 12 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 13 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 14 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 15 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 16 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 17 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 18 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 19 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 20 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 21 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 22 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 23 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 24 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 25 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 26 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 27 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 28 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 29 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 30 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 31 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 32 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 33 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 34 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 35 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 36 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 37 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 38 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 39 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 40 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 41 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 42 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 43 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 44 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 45 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 46 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 47 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 48 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 49 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 50 - 50 Foto de: Gresini Racing

Posteriormente, el multicampeón destacó que no espera crear el mismo ambiente de complicidad que consiguió con su anterior equipo técnico, liderado por Santi Hernández: "Crear la misma atmósfera que con mi equipo será imposible, porque eso se creó en 13 años. En un año es imposible. Pero, al final, necesitamos crear un ambiente profesional. Desde el primer día me siento muy cómodo. No es el objetivo crear ese ambiente. Con el tiempo, con las pruebas, tendremos una relación cada vez mejor. Nos empezaremos a entender de una manera más fácil, pero es algo natural".

"Con Frankie Carchedi [su nuevo jefe técnico], solo pudimos trabajar un día, en Valencia. Pero ayer pudimos pasar un buen tiempo, intentando entender la manera en la que ambos trabajamos. Santi Hernández y él son dos personas diferentes, pero unos técnicos muy buenos. Ambos han ganado mucho. Pero no les compararé, odio las comparaciones. Lo que importa es el rendimiento, los resultados, no el cómo ni el por qué llegan".

Márquez también tuvo unas palabras para el estilo de la Ducati: "No sé cuál será mi estilo de pilotaje con la Ducati. Iba muy suave en Valencia, estaba pilotando con un set-up que no conocía, de otros pilotos. Necesito adaptarme, encontrar algunas pequeñas cosas que me den más confianza delante. Veremos en circuitos en los que normalmente sufro. La forma de tomar las curvas es completamente diferente con la Ducati. La salida de las curvas es realmente buena, muy suave, pero necesito aprender a usar esa potencia y agarre adicionales".

Y, de nuevo, el #93 volvió a descartarse, de primeras, por la pelea por el título: "La ambición es la misma que en 2013. Si estoy aquí es porque ceo que tengo la oportunidad y el nivel para luchar por el Top 5. No puedo decir que para luchar por el título, porque tienes que tener un extra en muchos aspectos. Pero sí por el Top 5 o el Top 6. He elegido este camino para durar más en mi carrera deportiva. Lo más fácil para mí era quedarme en Honda: menos presión, más dinero en mi cuenta, y otras cosas... Pero no es el objetivo. Como ya he dicho, espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Pero no es solo mi decisión. Necesito ser rápido en la pista para tener más caminos que elegir".

Por último, Márquez destacó su gran estado mental en estos momentos: "Por fin he tenido un invierno normal. Desde 2018 he tenido todos los inviernos con una rehabilitación, de los hombros, del brazo... Intentaré escapar de las lesiones, que han sido mi pesadilla. Incluso en 2023 las he tenido. Mentalmente, estoy de 10. Estoy tranquilo, tengo mucha ilusión. Eso es importante. Y tengo esperanza. Físicamente, siempre quiero más. Pero me encuentro bastante mejor que antes", finalizó.