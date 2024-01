Márquez, de su nuevo jefe técnico: "Lo que más me gustó es que estaba tranquilo"

Marc Márquez cuenta los días para volver a subirse a su nueva moto, la Ducati del equipo Gresini Racing. El ocho veces campeón del mundo pudo debutar con la Desmosedici GP23 en el test de postemporada de Valencia, donde ya dejó unas fantásticas sensaciones, que se confirmaron después, una vez que el español pudo hablar con los medios de comunicación tras finalizar el contrato que le unía a Honda.

El #93 tuvo que hacer frente a varias novedades en aquel martes que sucedió al Gran Premio de Valencia de MotoGP. Nuevos colores, un reencuentro con su hermano, Alex Márquez, en el otro lado del garaje, y también nuevas caras en su equipo técnico.

Hay que recordar que el piloto de Cervera no puede contar en esta nueva aventura con sus compañeros habituales, ya que solo se ha podido llevar con él a Javi Ortiz. El resto de los mecánicos, encabezados por el icónico Santi Hernández, se ha quedado en Honda, para acompañar en este 2024 a Joan Mir.

Así, es Frankie Carchedi, que era jefe técnico de Fabio Di Giannantonio, a quien Márquez sustituye en Gresini, su nuevo máximo responsable técnico. Alguien que tiene experiencia ganando títulos, ya que lo consiguió precisamente con Mir en 2020, cuando el de Palma fue campeón con Suzuki.

Este miércoles 10 de enero, en la primera rueda de prensa como piloto de Gresini, organizada por Estrella Galicia, Márquez se refirió a cómo fue su debut con Carchedi, y sus primeras sensaciones. El catalán destacó su pasión, que no mira el reloj a la hora de trabajar y, sobre todo, que le notó "tranquilo" a la hora de gestionar toda la expectación en torno a su primer día en el equipo.

Frankie Carchedi

"Frankie Carchedi es un técnico que yo he conocido de un día", empezó diciendo Márquez. "Hemos estado hablando ya mucho este invierno, nos hemos llamado, hemos compartido varias sensaciones del primer test... Y bien. Lo importante, es que es un técnico aplicado, que lo vive".

"No hay horarios, no hay reloj. Esto es lo más importante para un deporte. Si quieres tener éxito, no hay horas. Si hay que trabajar más, se trabaja. Si hay que trabajar menos, se hace. Pero, sobre todo, la implicación es lo más importante, y la ilusión", siguió.

"Lo que más me gustó es que en el primer test estaba tranquilo. No es fácil para un equipo, para un box, o para un técnico en este caso, que llegue un piloto con tantos títulos, tanta expectación y tantas cámaras fuera, y estar tranquilo. Estuvo tranquilo, fue a su rollo, con su pauta, y no se dejaba influenciar por nada, que eso es lo más importante", finalizó.