Márquez y Gresini descorchan la nueva era de la historia de MotoGP

La discoteca Cocorico de Riccione fue el escenario, este sábado, de la presentación del equipo Gresini de MotoGP, en el que competirán, nada más y nada menos, que Marc y Alex Márquez. La propietaria de la escudería, Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, fue la encargada de dar la bienvenida a los invitados. "Esta es la discoteca que yo venia a bailar cuando tenía 20 años", explicaba Nadia, la patrona de Gresini y la mujer más valiente del mundial, sin duda, capaz de juntar a los dos hermanásemos de Cervera al manillar de una Ducati. Un sueño, dijo.

"Nunca imaginamos que íbamos poder hacer algo tan importante, vamos a tener un ocho veces campeón del mundo, diez títulos mundiales juntos en el box", contando los de ambos pilotos.

"Cuando tuvimos la posibilidad, decidimos esperarlo", añadió.

"No vemos el momento de empezar la temporada y salir a pista con estos pilotos, no somos capaces de entender hasta dónde podemos llegar", decía embargada por la ilusión Padovani.

Los sueños son el motor de las cosas grandes que suceden", dijo Carlo Merlini, el director comercial de Gresini Racing y mano derecha de Nadia. "Ni en nuestros mejores sueños podíamos imaginar tener un equipo con diez campeonatos del mundo".

Merlini quiso dar las gracias "a los patrocinadores que han estado siempre con nosotros y que han querido mantener su fidelidad en esta nueva etapa. También quiero dar la bienvenida a los que han llegado nuevos y agradecer la confianza", y dejó la puerta abierta a nuevos patrocinadores que pueden llegar durante la temporada.

Photo by: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing

"Ha sido un sueño dentro de nuestro propio sueño. No quiero pensar en objetivos, solo en el progreso y en mejorar. Son dos chicos con una energía y unas ganas increíbles", añadía Michele Masini, team manager del equipo.

"Es una presentación grande, quiero felicitar a los organizadores", inició Alex Márquez su aparición, ya ataviado con el nuevo mono del equipo, azul claro y rojo.

"Ha sido una temporada muy buena, hemos hecho errores que debemos corregir, pero es normal en un primer año, ahora debemos empezar de cero pero con la experiencia del año anterior, y no cometer errores", se exige el menor de los Márquez.

"Hemos cambiado un poco el número, sobre todo para que se vea bien en la televisión", dijo entre risas Alex, que se encargó, personalmente, de dar la bienvenida a su nuevo compañero de equipo, su campeonísimo hermano Marc Márquez. "Ha ganado mucho", dijo. "No será fácil, vamos a afrontar el año carrera a carrera, siendo realistas y llegará un punto de la temporada en el que sabremos hasta dónde podemos llegar. Hemos ganado sprint, lo hemos hecho, pero ahora hay que seguir creciendo el objetivo es ganar una carrera del domingo", se marcó la meta.

"Yo soy el veterano del equipo, así que de momento yo soy el que manda, ya he decidido yo en qué lado del box quiero estar", bromeaba Alex.

"Las sensaciones son extrañas, tantos años en otro equipo, pero estoy contento y muy ilusionado. Los dos días que he pasado aquí con el equipo me han gustado mucho, todo muy bien", reconoció Marc.

"Solo he hecho un día de test, 50 vueltas, me sentí bien, pero tengo curiosidad por seguir pilótando la nueva moto, soy como un niño con zapatos nuevos, que quiere entender las cosas. El objetivo de este cambio y de este desafío es volver a sentir mariposas en el estomago. Estaba buscando algo diferente, volver a divertirme. Gresni fue el único que me esperó y me dio tiempo para tomar mi decisión, es un gran paso y estoy feliz de darlo con un equipo tan histórico y ganador como Gresini", explicó el mayor de los Márquez.

"Me gusta mucho hacer piña con el equipo, como sabís de mi tiempo en Honda, así que me gusta ir poco a poco haciéndome con la gente del equipo. Vamos a ir paso a paso intentando construir las cosas en este nuevo equipo".

Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 1 - 6 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 2 - 6 Foto de: Team Gresini Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 3 - 6 Foto de: Team Gresini Alex Márquez, Gresini Racing 4 - 6 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 5 - 6 Foto de: Team Gresini Alex Márquez, Gresini Racing 6 - 6 Foto de: Gresini Racing

"El rival más duro voy a ser yo mismo, me tengo que saber gestionar. Las expectativas y las ilusiones de todos son muy altas, pero tenemos que centrarnos en nuestro equipo y entender donde somos capaces de llegar. Bagnaia y Martín son los referentes y debemos saber a qué nivel estamos nosotros".

"Llevo dos años sin ganar una carrera, no podemos pensar que vamos a ganar el primer día, vamos a ir paso a paso para intentar llegar lo más arriba que podamos", advirtió Marc.

A nivel estético, la Ducati GP 2023 con que competiran los chicos de Cervera, no cambia mucho los colores respecto al pasado año, azul claro y rojo, con más presencia de Estrella Galicia y, como ya se sabía, sin Repsol ni Red Bull.