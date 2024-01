Fotos: así es la Ducati Gresini de los Márquez para MotoGP 2024

Marc Márquez y Alex Márquez ya conocen la moto que pilotarán en la temporada 2024 de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo ha vivido este sábado, 20 de enero, su primera presentación en la categoría reina más allá de Honda, junto a su hermano, en un acto que su nuevo equipo, el Gresini Racing, ha preparado en Italia.

Por tanto, ya sabemos los colores que el #93 y el #73 llevarán en esta campaña en su Ducati Desmosedici GP23, esto es, de un año de antigüedad, una máquina con la que Pecco Bagnaia fue campeón del mundo en Valencia y con la que Jorge Martín luchó por el título contra el italiano, aunque por ejemplo Marc recibe la especificación que deja Johann Zarco. Así las cosas, te traemos todas las imágenes de la nueva moto de Gresini para 2024 en esta galería.

Las fotos de la Ducati de Gresini de Marc Márquez y Alex Márquez para la temporada 2024 de MotoGP

Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 1 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 2 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 3 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 4 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 5 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 6 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 7 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 8 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 9 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 10 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 11 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 12 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 13 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 14 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 15 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 16 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 17 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 18 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 19 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 20 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 21 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 22 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 23 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 24 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 25 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 26 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 27 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 28 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 29 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 30 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, decoración de la moto Gresini Racing 31 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 32 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 33 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 34 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 35 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 36 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 37 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 38 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 39 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 40 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 41 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 42 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 43 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 44 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 45 - 50 Foto de: Gresini Racing Marc Márquez, Gresini Racing 46 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria del equipo 47 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 48 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing 49 - 50 Foto de: Gresini Racing Alex Márquez, Gresini Racing 50 - 50 Foto de: Gresini Racing

Lo primero que llama la atención es que la decoración de la Ducati de Gresini ha cambiado muy poco con respecto a su antecesora, la GP22 que llevaron en 2023. La moto mantiene su azul claro tan característico, con algunos toques de rojo, que hacen referencia a que son el equipo satélite de Borgo Panigale.

El detalle que algunos pueden echar de menos de primeras es la no presencia de Red Bull en la decoración, al no incluirse por el momento entre los patrocinadores del equipo. Cabe resaltar que la casa de bebidas energéticas dejó Honda al término de 2023 tras la salida de Marc Márquez, y que los del ala dorada no podrán tener un patrocinador de ese sector hasta 2025. La salida del multicampeón fue el detonante, pero por el momento Red Bull solo aparece en los cascos de los dos pilotos.

La marca que sí gana presencia, por otra parte, es Estrella Galicia, cuyo logo puede verse de forma ostensible y por partida doble en la parte delantera. Así, la cervecera española ratifica su apoyo a los dos pilotos de Cervera.

Donde sí se aprecia un cambio es, precisamente, en el dorsal de Marc Márquez. Junto a la decoración típica de Gresini, el número #93 ha cambiado algo, adquiriendo un rojo brillante, casi fluorescente, que indica su cambio de rumbo para este 2024.

Así, esta es la carta de presentación de un equipo que quiere seguir creciendo, que en la pasada campaña consiguió dos victorias al sprint con Alex Márquez, en Silverstone y Sepang, pero que con la llegada de alguien como Marc aspira a dar un salto de calidad que incluso pueda llevarle a pelear por el titulo de la clase mayor.

Además del equipo de MotoGP, también se presentaron las escuadras de Moto2, plenamente española, con Albert Arenas y Manu González, y de MotoE, el campeonato eléctrico, que en este caso incluye a dos pilotos italianos, Matteo Ferrari y Alessio Finello.