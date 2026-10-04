Alex Márquez: "He cometido un error inaceptable para un piloto"

El fin de semana de Alex Márquez en Motegi ha contado con todos los problemas posibles, culminando de la peor manera, con una caída que le ha hecho salir con un cero del Gran Premio de Japón.

El piloto español empezó el fin de semana demostrando velocidad en una pista en la que históricamente suele sufrir. Pero todo se empezó a torcer el sábado, cuando su Sprint duró apenas tres curvas, cometiendo un error que le hizo caerse y, lo que es peor, tirar a otros dos pilotos, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio. Eso le valió una sanción de una doble Long Lap Penalty para la carrera de este domingo.

El menor de los Márquez Alentà comenzó el domingo con una caída en el Warm Up. Ya en carrera, una buena salida le mantuvo cuarto. La primera vuelta larga le dejó quinto, pero la segunda ya le posicionó noveno, teniendo que lidiar con el tráfico. Pero el #73 no tuvo la opción de remontar, ya que acabó con otro accidente, cerrando un GP para no recordar de la mejor manera.

"Tampoco es un fin de semana para olvidar, porque siempre saco las cosas positivas. En un circuito donde siempre sufro bastante he podido ser competitivo desde el principio. Lo único, el error que cometí ayer en la curva 3, y hoy el pequeño error que también he cometido en el Warm Up. Por eso duele más", empezó diciendo Alex Márquez en DAZN.

El catalán acabó muy cabreado consigo mismo porque consideró que se cayó por un error inaceptable, al equivocarse al meter una marcha: "Intentando poner la segunda marcha, he metido dos veces la cuarta, poniendo el pie abajo, que es grande porque tengo una talla 44, y esto a veces pasa. Pero creo que es un error inaceptable por parte de un piloto. Entonces, estoy enfadado conmigo mismo. No se pueden cometer estos errores, y menos dos veces al día. Y si cometes ese error cuando estás un poco inclinado, la moto se cierra de delante. Así que estoy bastante enfadado".

Respecto a lo positivo que se lleva, indicó: "La velocidad. Creo que hoy estábamos haciendo una buena carrera. Es verdad que he salido bien, he podido estar un poco con los pilotos de cabeza, pero no habría aguantado ese ritmo hasta el final. Me hubiera quedado. Pero creo que nuestra posición era quinto, detrás de Enea Bastianini, más o menos. La primera Long Lap ha ido bien, con la segunda ya he pillado tráfico y me estaba costando pillar ese grupo, y estar más cerca de la barrera del segundo".

"He llegado a estar a 8 décimas, pero por los rebufos y el neumático delantero no podía. Pero con todo y con eso, estaba aguantando bien. Por eso, el error que he cometido duele bastante más".

Por último, Márquez criticó que la Long Lap de Motegi penalizara mucho más que otras del calendario: "No tiene mucho sentido lo que hacen con las Long Laps. En Brno, por ejemplo, pierdes poco. Si comparas la de allí con la de aquí, la de Motegi es como si hicieras cuatro de Brno, viendo lo que se pierde aquí. Es algo que tienen que unificar. Las LLP como la de Brno, que están dentro de la pista, son mucho mejores, porque no hay baches, saltos, alcantarillas... Es algo a hablar, y a ver si nos hacen caso", cerró.