Márquez: "Ha pasado aquello que queríamos intentar evitar"

El corredor de Gresini terminó el 12º el segundo ensayo de la jornada, aunque a una sola décima de Maverick Viñales, el piloto que marcó el corte del grupo que pasará directamente a la segunda criba de la cronometrada (Q2). En Le Mans, hace dos semanas, el español sacó su mejor versión para remontar desde la 13ª plaza de la parrilla, y cruzar la meta el segundo, tanto el sábado como el domingo. Una machada que, a estas alturas del fin de semana, ve muy complicado repetir en el trazado barcelonés, uno de los "tres o cuatro" del calendario que tiene marcados en negro.

A la espera de lo que ocurra en esa Q1, en la que las dos plazas que dan el pase a la eliminatoria decisiva irán de lo más caras, Marc Márquez no mira más allá de la sexta o la séptima plaza con vistas a la sprint, eso en el mejor de los casos y siempre que encuentre la clave para dar un salto de calidad que este viernes veía lejos.

"Es el día esperado, pero ha pasado aquello que queríamos evitar. Por la mañana no fui mal –concluyó el segundo, a menos de tres décimas de Jorge Martín–, pero por la tarde sufrí", resumió el de Cervera (Lleida), superado por su hermano, Alex (undécimo). "Hice tres intentos de vuelta rápida pero no supe sacar el máximo partido al neumático. Tengo que mejorar yo, y también la moto", puntualizó el catalán, que siempre se ha sentido más cómodo en esas pistas catalogadas como de 'stop and go', esto es, con frenadas y aceleraciones agresivas, que en escenarios como el Circuit, en el que lo importante es fluir: "Mi estilo me ayuda en la mayoría de circuitos, pero hay tres o cuatro en los que no va tan bien".

Márquez llega a Montmeló después de dos fines de semana, en Jerez y en Francia, en los que terminó en el podio. Muchos dieron por hecho que estaban ante aquel animal competitivo que sumó seis títulos en siete años, entre 2013 y 2019.

"En Le Mans lo salve; dos veces es más complicado. Me toca verme otra vez en esta pesadilla de sesión. La Q1 será difícil porque hay pilotos muy rápidos. Se nos ha vuelto a complicar el fin de semana el viernes", lamentó el leridano, cuyas sensaciones son aún peores que aquellas que le acompañaron el viernes, en Le Mans –terminó el 13º–. "En Francia, el viernes sabíamos el problema que teníamos; aquí aún tenemos que identificarlo", remachó el #93, que no cree conveniente elaborar una estrategia de colaboración con Alex, en esa incómoda Q1: "No es un buen negocio, porque uno o el otro se quedaría fuera".

A diferencia de lo que venía ocurriendo en las últimas citas, en las que fue capaz de pelear de tú a tú con Martín y Pecco Bagnaia, ambos con los modelos más evolucionados de Ducati; Márquez no solo quedó lejos de las Desmosedici GP24, sino que se vio superado por su hermano, que como él lleva una GP23. "Han pasado cuatro Ducati de 2024 a la Q2, pero en este circuito estoy más a la par con los pilotos que llevan la de 2023. De hecho, mi hermano fue más rápido que yo", observó el multicampeón.