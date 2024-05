Fabio Quartararo: “La liamos en la vuelta rápida”

Yamaha volvió a tener un viernes más positivo que en los últimos tiempos en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Al igual que en Francia, la casa japonesa volvió a colar a una de sus unidades en la Q2, en este caso a Alex Rins, que cosechó el noveno mejor tiempo de la Práctica de MotoGP a apenas medio segundo del mejor registro, de Aleix Espargaró.

Sin embargo, como sí hizo en Le Mans, Fabio Quartararo no pudo obrar la machada en Montmeló. El piloto francés tuvo que conformarse con el 14º mejor crono del viernes, un tiempo de 1:39.352 que le dejó en la 14ª posición de la tabla de tiempos, a 790 milésimas de la cabeza, tras sufrir una caída con la primera de las motos.

Este fin de semana es importante para la fábrica de Iwata, que quiere confirmar las sensaciones de la aerodinámica probada en el test de Jerez, que al ser de nuevo testada en las pruebas privadas de Mugello gustó a los dos pilotos oficiales y también al probador de la marca nipona, Cal Crutchlow.

Al término de los entrenamientos, el 'Diablo' afirmó que, efectivamente, la M1 va mejor con este paquete aerodinámico, del cual se esperan obtener aún más ventajas en Mugello, en el Gran Premio de Italia de la semana que viene. Sin embargo, no pudo seguir los pasos de su compañero de garaje después de que su vuelta rápida no saliera de la mejor manera, consecuencia de un trabajo que no fue el mejor en el box tras el accidente de los instantes iniciales del ensayo vespertino.

"La moto va mejor; el paquete aerodinámico va cómo esperábamos", empezó diciendo Quartararo. "Lástima que la liamos en la vuelta rápida; estuvimos demasiado tiempo para cambiar una cosa [la longitud de la cadena], y la otra moto estaba rota. Pero la moto ha dado un paso adelante, va mejor".

El de Niza también lamentó que está sufriendo en el 'time attack' más que otros pilotos de la parrilla: "En ritmo estamos bien para ser nosotros. Pero, a una vuelta, no logro marcar la diferencia cómo lo hace Alex. No entiendo por qué no logro marcar la diferencia a una vuelta como sí lo hacen los demás".

Así las cosas, el galo alabó la decisión de Yamaha de llevar a este Gran Premio de Catalunya el paquete aerodinámico, a falta de seguir probándolo en otras pistas: "Creo que fue una buena decisión traer aquí el paquete aerodinámico".

Por último, Quartararo explicó que a los neumáticos Michelin les cuesta coger temperatura en Barcelona, consecuencia, según explicó Bagnaia, del complicado asfalto, con poco agarre: "Hubo bastantes accidentes porque cuesta calentar las gomas, especialmente en el lado izquierdo".