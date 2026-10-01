Márquez: "Tengo buenas vibraciones para Motegi, pero eso no significa que vaya a ser fácil"

Marc Márquez llega con altas expectativas al Gran Premio de Japón de MotoGP. El circuito de Motegi abre este fin de semana la gira asiática de la temporada 2026, y el nueve veces campeón del mundo desembarca en ella en una situación claramente diferente a la que lo hizo el año pasado.

En 2025, el piloto español arrasó durante el año hasta el punto de cerrar el título mundial, su regreso a lo más alto tras varios años de calvario, en Motegi, pista en la que ha ganado cuatro de sus entorchados, y que le trae los mejores recuerdos de su etapa con Honda.

Sin embargo, el futuro le deparaba una importante lesión tras probar de nuevo las mieles del éxito, en Indonesia, algo que ha condicionado su 2026. Márquez ha tenido que recomponerse y sobreponerse a una desventaja en el Mundial de Pilotos de más de 100 puntos, pero la batalla por el que sería su octava corona de MotoGP será dura: si en Misano recuperó la delantera de la general, en la última cita en Austria volvió a perderlo en manos de Jorge Martín, de quien le separan 12 unidades.

Así, el de Cervera espera que hacerlo en un GP de Japón en el que se presenta con unas sensaciones muy positivas, en una pista para atacar en busca de los 37 puntos en juego. Aunque lo hará con un ojo echado a los rivales después de que Ducati sufriera en Austria, entre otras cosas con un neumático trasero con carcasa reforzada que también estará disponible en territorio nipón, por más que Michelin afirme que será una goma para condiciones extremas tras haberse reasfaltado Motegi.

"El año pasado, al llegar aquí tenía más de 100 puntos de ventaja, pero el Mundial normal es como el de esta temporada", empezó diciendo Márquez este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Tengo buenas vibraciones al llegar a Motegi. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. De aquí en adelante en todos los circuitos hay que salir a atacar".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cabe recordar que Márquez estuvo a punto de retirarse en la última carrera larga, en el Red Bull Ring, por un problema con los frenos que le llevó a conformarse con un quinto puesto. Márquez dejó claro que el problema está identificado y confía en que no se reproduzca en Motegi, pista de 'stop and go' donde las frenadas cuentan: "Lo más importante de Austria es que encontraron el problema, era muy visible, de modo que no debería repetirse", indicó.

Márquez es consciente de que la competencia es alta, y tiene claro cuál será la táctica a seguir: "Parece que Pedro Acosta y las cuatro Aprilia son muy rápidos. Lo más importante es que estamos constantemente delante".

Mientras tanto, en el horizonte asoma un GP de Indonesia, dentro de siete días, que pinta a ser el fin de semana más complejo para Márquez en lo que resta de curso, en un trazado de Mandalika donde nunca ha ganado y donde se lesionó en 2025. "Voy carrera a carrera, porque no sé cómo me sentiré en Indonesia. De entrada, habrá que estar metido en la Q2, que es el primer objetivo", cerró el #93.