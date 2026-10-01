Martín: "Me falta un poco de velocidad, soy fuerte pero no superior a Márquez y Bezzecchi"

Tras perder el liderato del campeonato del mundo empatado a puntos con Marc Márquez en Misano a mediados de septiembre, Jorge Martín no solo no se hundió sino que reaccionó de forma magistral, una semana después, en Austria, para recuperar la cabeza del campeonato en solitario, dejando ya muy atrás a su compañero de equipo. Sin embargo, el corredor de Aprilia, que en 2023 logró la pole y el doblete de victorias en Japón, no se ve superior a sus inmediatos rivales por el campeonato en el inicio de la gira asiática, un momento de la temporada en el que, habitualmente, se muestra muy sólido.

Para seguir sumando y defendiendo el liderato, Martín deberá romper este fin de semana una especie de maldición para Aprilia, que nunca ha logrado un podio en Japón.

"Es sorprendente que nunca haya logrado éxitos aquí Aprilia, pero la moto ha cambiado mucho desde el año pasado", admite el corredor en la previa del GP de Japón, que se celebra este fin de semana.

"Motegi es un circuito no Aprilia, pero tampoco lo era Austria y mejoramos allí. Ahora con el nuevo asfalto aquí este fin de semana será interesante entender las condiciones de la pista. Pero normalmente siempre estamos luchando por el podio y estamos haciendo un buen trabajo, así que por qué no podemos intentarlo también este fin de semana", añadió el español.

Ahora mismo, Martín está luchando por el título con el actual campeón y muy experto en este tipo de batalla, Marc Márquez, una situación que no será sencilla de lidiar.

"Sinceramente creo que la lucha por el campeonato aún esta muy abierta, estamos los dos un poco destacados del resto, pero personalmente trato de mantenerme y seguir sumando puntos. Austria fue un gran fin de semana, remontando el difícil fin de semana de Aragón, pero hay muchos pilotos que pueden estar en la pelea del campeonato", comentó. "Marc va super rápido y para mi ya es un privilegio estar aquí y ser capaz de luchar con él, me siento muy contento".

Jorge Martín no se ve superior a Marc Márquez y Marco Bezzecchi Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

En 2024, año en el que Martín logró el título de MotoGP, el español protagonizó una gira asiática con muchos podios, lo que le acabó dando el título.

"La velocidad es lo más importante, sin ella no vas a ningún sitio, y si la tienes debes ser inteligente y jugar tus bazas", expuso el corredor de Aprilia. "La gira asiática normalmente es buena para mi, pero comparado con Marco y Marc, en términos generales me falta un poco de velocidad, siento que soy fuerte pero no superior a ellos, tengo que apretar un poco más y encontrar la velocidad que me permita luchar por el campeonato", admitió.

Junto a Martín, en la rueda de prensa oficial previa de Japón, estaba el ídolo local, Ai Ogura, que llegó a ser segundo de la general, pero se lesionó y se perdió dos carreras, protagonizando una reaparición extraordinaria en Austria hace dos semanas. Seguramente, sin la lesión, el japonés hubiera estado de lleno en la lucha por el campeonato.

"Sin duda, pero nunca lo sabremos, aunque aún puede ocurrir de todo. En cualquier caso, faltar dos carreras y volver con esa velocidad, demuestra que Ogura es super competitivo. Así que mientras los números le den opciones, tiene posibilidades de luchar por el título", zanjó Martín.