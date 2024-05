Bagnaia: "El asfalto es un desastre, no hay agarre y no se puede empujar"

Pecco Bagnaia vaticinó el jueves en su llegada a Montmeló que Aprilia sería la referencia en este Gran Premio de Catalunya de MotoGP, y no parece haberse equivocado en su predicción, porque tras la primera jornada de entrenamientos es la RS-GP de Aleix Espargaró, que el año pasado se llevó las dos carreras del fin de semana, la que se ha alzado por delante del resto.

Una vez más, el circuito catalán confirmó que se encuentra entre las pistas del calendario de MotoGP que menos agarre ofrecen, unas condiciones en las que Ducati suele sufrir. Así, el vigente campeón del mundo se posicionó como el mejor piloto de la Práctica de la categoría reina con la Desmosedici, pero tuvo que conformarse con el cuarto mejor tiempo (1:38.695), también por detrás de las dos KTM de Brad Binder y Pedro Acosta.

No obstante, Bagnaia acabó medianamente satisfecho con el trabajo realizado este viernes, también porque está convencido de que ya ha comprendido qué respuestas deberá tener el sábado para mejorar. Sobre las condiciones del trazado español, sin embargo, fue muy claro y directo.

"Esta pista se lleva el premio al menor agarre de todo el calendario, pero por un amplio margen. Por lo menos hay cuatro circuitos por delante [dijo entre risas]. Normalmente, en estas condiciones, Aprilia y KTM siempre parecen tener un poco de ventaja el primer día, pero es algo que luego solemos conseguir compensar. Hoy, ya hemos dado un paso adelante, y creo que mañana daremos otro", dijo Bagnaia al final de la jornada, que acabó con algo más de margen a una vuelta.

"No he podido hacer una súper vuelta en el 'time attack', pero me ha salido bastante bien, y ya estamos a un nivel muy alto. La GP24 nos ayuda un poco en frenada en comparación con la GP23, porque puedes frenar fuerte y entrar bien en curva. Luego, tenemos un poco menos de agarre, pero nada que no podamos equilibrar mañana", añadió.

Entre otras cosas, este poco agarre del Circuit de Barcelona-Catalunya también crea problemas en cuanto a la gestión del neumático medio, que es el que muy probablemente habrá que utilizar en la carrera larga del domingo. En estas condiciones, la goma tarda mucho tiempo en ponerse en la ventana adecuada de funcionamiento.

"Había 35-40 ºC en el asfalto, así que la pista estaba bastante caliente. El problema es que el asfalto es un desastre: no hay agarre y no se puede empujar. Se necesitan al menos seis vueltas para que el neumático medio alcance la temperatura adecuada. El blando está listo enseguida, pero probablemente no dure toda la carrera, así que es muy difícil encontrar el compromiso adecuado. Pero la situación es la misma para todos y sabemos dónde trabajar".

A la pregunta de qué aspectos son los más complicados de gestionar en estas condiciones, el transalpino explicó: "Ya en la entrada [en curva] empiezas [a sufrir] detrás, lo mismo en cuanto tocas el gas. Tienes que controlar mucho el equilibrio de la moto con el peso. Es realmente todo por la falta de agarre. En las curvas 3 y 4 es como estar en el Rancho [de Valentino Rossi], en la pista de tierra, porque en cuanto tocas el gas [la moto se mueve] y entonces tienes que gestionarlo".

Por último, Bagnaia realizó una comparación con las Aprilia, dando a entender que en su opinión son fuertes en Barcelona, pero no imbatibles: "El año pasado, éramos más fuertes que ellos en algunos sitios, y este año en otros, porque la GP24 tiene menos agarre. Ellos pudieron tener más tracción [en 2023], pero no mucha. Luego, marcaron la diferencia en las últimas vueltas. Creo que hemos dado un paso adelante en la frenada y en la entrada en curva, pero tenemos que mejorar en la consistencia del neumático, porque para ir fuertes tenemos que explotarlo un poco más", finalizó.