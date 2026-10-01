Honda confirma el regreso de Red Bull como patrocinador en MotoGP

Red Bull y Monster, los dos referentes del mercado de las bebidas energéticas, se reparten la mayor parte de la parrilla de MotoGP. La compañía del búfalo rojo está muy presente en KTM, donde actualmente patrocina la escudería oficial, y también Tech 3.

La estructura francesa, sin embargo, tiene todos los números de ver cómo el logo desaparece el año que viene de la quilla de sus dos motos, para hacerse de nuevo visible en Honda. Allí ya estuvo desde 2015 y hasta 2023, cuando la marcha de Marc Márquez a Gresini abrió un resquicio por el que Red Bull pudo rescindir su relación con HRC.

Cuatro años después, el fabricante del ala dorada confirmó haber firmado de nuevo con la marca austríaca a partir 2027. Del comunicado hecho público se puede intuir que el nuevo acuerdo implica un compromiso mayor que el anterior, de modo que es fácil que los logotipos de Red Bull crezcan, y vayan más allá de las quillas y las horquillas del nuevo prototipo.

“De cara al nuevo campeonato, con las motos de 850cc, es fundamental contar con socios que compartan los mismos objetivos y ambiciones. No tengo ninguna duda de lo que podemos lograr juntos, y sé que seremos capaces de brindarles a nuestros seguidores momentos increíbles”, declara Koji Watanabe, presidente de HRC.

Este movimiento generará un efecto dominó interesante en lo referente a los pilotos, dado que los acuerdos a los que llegan las escuderías prevalecen sobre aquellos que firman sus pilotos. Eso llevará a Fabio Quartararo, que en 2027 debe convertirse en el buque insignia de Honda, a romper con Monster, que ha sido su patrocinador, en Yamaha, desde que debutó en la categoría de las motos pesadas, en 2019.

Diseño especial de Honda para el GP de Japón de MotoGP 2026

Motorsport.com entiende que el corredor de Niza tuvo que abonar una cantidad para dejar sin efecto el vínculo que le unía a la marca de la garra el curso que viene, aunque los fondos para afrontar esa indemnización salieran de Honda, inmersa en un periodo de reorganización, en el que el marketing está asumiendo un papel fundamental. Una prueba de ello la tenemos en la decoración especial que lucirán las motos, en conmemoración del 60 aniversario de la fecha en que la marca participó en el primer campeonato de la clase reina, en 1966.

Paralelamente a este baile de anunciantes, todo parece dispuesto para que Monster deje de ser el patrocinador principal de Yamaha, un papel dominante que ocupa desde 2019, cuando relevó a Movistar. La firma norteamericana se unió a mitad de esta temporada a Aprilia, como espónsor principal de la estructura oficial de la casa de Noale, y se mantiene también, en menor proporción, unida al equipo oficial de Ducati. Allí permanecerá, al menos, hasta que finalice su acuerdo actual, al término de 2027, cuando Red Bull espera poder entrar en escena para recuperar a Márquez y a Pedro Acosta.