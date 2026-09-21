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Alex Márquez y Aldeguer explican el toque en Austria que valió al murciano una penalización

Alex Márquez y Fermín Aldeguer tuvieron un pequeño contacto en el arranque del GP de Austria de MotoGP. El murciano fue penalizado al término de la carrera, bajando al octavo lugar.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

El equipo Gresini no tuvo la carrera más fácil en el Gran Premio de Austria de MotoGP. En un fin de semana claramente complicado para las Ducati, los dos hombres de la escudería de Faenza no pudieron rondar las primeras posiciones, y se vieron obligados a rodar en la parte más intermedia del pelotón.

Mientras que el de Cervera salía desde la sexta posición de la parrilla, el murciano partía duodécimo. Sin embargo, Alex Márquez perdió varias posiciones en la primera vuelta de la carrera larga, lo que hizo que su camino se cruzara con el de su compañero de garaje. Ambos acabaron sufriendo un toque.

Alex Márquez empezó explicando lo sucedido a los medios de habla inglesa (no hablaron para la prensa española), entre los que estaba Motorsport.com: "Ha sido un domingo complicado. Por desgracia, perdí muchas posiciones en la primera vuelta. La salida no fue mala, pero no ataqué lo suficiente en la primera curva.  Más tarde, tuve un pequeño problema en la mitad del pelotón, luchando por posiciones. Perdí muchas y me quedé 14º, creo. Luego, me recuperé un poco".

Tras esa arrancada, llegó el toque, que acabó teniendo consecuencias sobre todo para Aldeguer. Y es que la carrera del pequeño de los Márquez Alentà siguió adelante hasta que se fue al suelo en la vuelta 13 de las 28 programadas, cuando rodaba 12º en plena pelea por posición con Raúl Fernández.

El gran problema para Aldeguer fue que el Panel de Comisarios consideró que su toque a su compañero, que tuvo lugar en la curva 6, fue suficiente como para aplicarle una Long Lap Penalty de penalización, por "adelantar y tocar a otro piloto, sin que resulte en una caída, pero causando un efecto adverso a dicho piloto", según explicaron. Al corredor de La Ñora le comunicaron la sanción tarde, sin poderla cumplir, por lo que se convirtió en 3 segundos extra en su tiempo total de la carrera. Eso hizo que perdiera la séptima posición en la que había cruzado la línea de meta, cayendo a la octava en favor de Pecco Bagnaia.

Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Cuestionado sobre qué había pasado con Aldeguer, Márquez comentó: "Había mucha gente delante de mí. Tuvimos un contacto, luego se salió un poco a la grava, pero nada más. Fue como fue y ya está. Es una pena que pasara entre compañeros de equipo, pero ya está. Fue la primera vuelta, todo el mundo quiere recuperar posiciones".

A la misma pregunta, Aldeguer respondió: "En la primera vuelta, intenté recuperar posiciones. Di Giannantonio intentó adelantar a Quartararo. Se fueron un poco rectos y yo estaba en esa zona. Intenté adelantar a Alex y llegué a Quartararo con mucha velocidad. Enderecé un poco la moto y tuve un pequeño contacto [con Alex], nada grave".

El de La Ñora consideró que la maniobra fue menos dura que otras que se vieron en carrera: "Sin duda, él perdió más posiciones que yo. Creo que en otros casos vimos otros adelantamientos más al límite", cerró.

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