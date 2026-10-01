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A qué hora es el viernes de MotoGP en Japón, FP1 y Práctica de Motegi, y cómo ver

Apunta a qué hora son, esta madrugada, los Libres 1 y la Práctica del GP de Japón de MotoGP 2026, este viernes 2 de octubre, y cómo verlo todo en TV.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¡Todo listo para empezar a madrugar en el Mundial de MotoGP! Las carreras europeas han quedado atrás hasta el mes que viene, y el Gran Premio de Japón de este fin de semana en Motegi da por comenzada la gira asiática de la temporada 2026, una época clave del curso en un momento en el que la pelea por el título está al rojo vivo.

Este viernes, 2 de octubre, arrancará la acción en un reasfaltado circuito, con los primeros entrenamientos libres del fin de semana, la FP1 y la Práctica. Apunta los horarios y cómo verlo todo por televisión: ya sabes que necesitarás trasnochar y madrugar para seguir la acción desde España.

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Japón

  • A qué hora es la FP1 del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi: a las 03:45h

Los primeros entrenamientos del Gran Premio de Japón, los Libres 1 que servirán de primera toma de contacto para los pilotos de MotoGP con el nuevo asfalto de Motegi, serán este viernes, 2 de octubre, a las 03:45 de la madrugada en España (10:45h locales, es decir, 7 horas más en Japón). El entreno durará 45 minutos, hasta las 04:30h en nuestro país.

Antes, también vendrán los FP1 de Moto3, a partir de las 2 de la mañana, y de Moto2, a las 02:50 horas.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Motegi (Japón)

  • A qué hora es la Práctica del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi: a las 08:00h

La Práctica del Gran Premio de Japón en Motegi será a una hora más benévola para España. La sesión que decidirá el pase directo a la Q2 arrancará este viernes, 2 de octubre, a las 8 de la mañana en nuestro país (15:00h locales), por lo que no necesitarás trasnochar. Tendrá una hora de duración, hasta las 09:00 horas.

Antes, también habrá Prácticas de Moto3 (06:15h) y de Moto2 (07:05h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Motegi

Las categorías pequeñas comenzarán de igual manera este viernes, 2 de octubre, en Motegi, primero con los Libres 1, con Moto3 a las 02:00h, hasta las 02:35h, y luego con Moto2, a las 02:50h, hasta las 03:30h.

Más tarde, ya por la mañana en España, vendrán las Prácticas para ambas clases, con Moto3 desde las 06:15h (hasta las 06:50h), y Moto2 a las 07:05h (hasta las 07:45h). En las dos categorías, los 14 pilotos más rápidos pasarán directos a la Q2 de la clasificación. Recuerda que, en Moto3, Máximo Quiles puede proclamarse campeón del mundo ya este fin de semana.

Apunta:

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Motegi (Libres 1 y Práctica)

Para ver en directo por televisión, desde España, el arranque del Gran Premio de Japón de MotoGP en Motegi tendrás dos opciones de pago, que retransmiten toda la temporada al completo y que ya estarán a tope con los primeros entrenamientos desde la madrugada de este viernes.

La principal será la de DAZN, la plataforma para ver MotoGP en español, que se puede contratar en sus aplicaciones, disponibles para todos los dispositivos, o verse en plataformas como Movistar + y Orange, en el canal 'DAZN MotoGP'.

También estará el VideoPass, el servicio de streaming de MotoGP, con retransmisiones en inglés y que da acceso a un amplio archivo histórico. Por último, ya sabes que siempre podrás informarte en nuestra web, Motorsport.comque es uno de los pocos medios que se desplaza a todos los circuitos del calendario, y que por consiguiente estará presente en Motegi este fin de semana.

Qué pilotos disputan el GP de Japón de MotoGP 2026

El Gran Premio de Japón de MotoGP contará desde este viernes con un regreso, al volver Maverick Viñales a su KTM de Tech3 tras su convalecencia por sus problemas en el hombro izquierdo, y con una baja, la de Joan Mir por problemas físicos aún sin determinar. El español será sustituido por Somkiat Chantra, que vuelve así a MotoGP. Además, Honda contará con una moto extra, al tener a Takaaki Nakagami de wildcard.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Italy Enea Bastianini

Spain Maverick Viñales
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda

RC213V 2026

Italy Luca Marini

Thailand Somkiat Chantra

JapanTakaaki Nakagami
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

France Johann Zarco

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