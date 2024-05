Martín: "No me quejo de la falta de agarre, es algo que ya sabemos, solo hay que trabajar"

A una vuelta rápida, la suerte en al que Jorge Martín es un maestro, el de Pramac Ducati no estuvo tan brillante como de costumbre, aunque lo justificó al estar probando diferentes configuraciones de su moto, con e objetivo de estar más cerca de las Aprilia en ritmo de carrera.

El madrileño, que fue el más rápido por la mañana, acabó sexto en la Práctica, por lo que se clasificó directamente para la Q2, donde espera poder ajustar su Ducati para discutir la primera fila a las Aprilia y KTM, que este viernes se han mostrado más fuertes.

"Estoy contento, hemos hecho un buen trabajo. No hemos tenido la mejor Práctica ni tenía toda la confianza porque llevaba una moto muy diferente a lo que solemos llevar. Pude probar el neumático medio y el blando, las dos muy usadas, y creo que hemos hecho un buen trabajo", resumió su jornada el de Pramac.

Martín, íntimo amigo de Aleix Espargaró, lloró como un niño cuando el catalán anunció el jueves su retirada a final de curso, pero este viernes ya le volvió a ver como un rival.

"Hoy ya no he llorado (risas), cuando le he visto se han metido para adentro las lagrimas. Ha ido muy rápido, yo en el primer intento he ido muy bien pero el segundo no me ha salido como quería, pero se ha bajado del récord, así que estamos yendo muy rápido todos y tengo un ritmo de los más fuertes", explicó.

Martín justificó la falta de pegada en la segunda salida por la configuración.

"Los cambios en la moto son para intentar cerrar la distancia con las Aprilia y creo que los hemos hecho, me he encontrado muy cómodo en cuanto a ritmo, es una moto que me ayuda mucho a girar, que es en lo que el año pasado perdía con las Aprilia. Quizá pierdo un poco en otros aspectos, así que tenemos que trabajar un poco más, pero espero dar un gran paso mañana", pronostico.

Pecco Bagnaia se quejaba de falta de agarre y Jorge se alineó con esa idea cuando le preguntaron cuál era el problema de porque las Ducati no van en el Circuit de Barcelona.

"No tiene grip, y no me quejo porque es algo que ya sabemos, lo que tenemos que hacer es trabajar un poco más, pero está claro que en pistas donde no hay agarre sufrimos y donde sí lo hay tenemos una ventaja. En estas condiciones hay otras motos que funcionan un poco mejor".

Martín declinó los comentarios por haber montado un neumático blando nuevo trasero en el FP1, siendo el único que lo hizo.

"Siempre lo hago, es mi forma de trabajar, no lo monto para hacer el time attack, lo monto y luego lo sigo llevando en el entrenamiento de la tarde, para ver su durabilidad".

Por último le preguntaron por sus inclinadas tocando completamente el hombro en el piano.

"Es un poco de postureo, pierdes un de tiempo ya que al apoyarte te frena un poco, pero en las primeras vueltas lo hago para la foto", zanjó entre risas.