Viñales: "Tuve sudores fríos cuando en mi última vuelta vi banderas amarillas"

El de Aprilia marcó un crono de 1.39.058 antes de empezar su última vuelta lanzada en busca de una mejora de tiempo que le garantizara clasificarse directamente para la Q2. Sin embargo, nada más empezar la última vuelta se encontró con banderas amarillas por la caída de Alex Márquez, en la primera curva, lo que condenó su vuelta rápida, pero fortuna para él también se cayó Augusto Fernández, más adelante, lo que condenó a los que venían a quitarle el tiempo al catalán, que pasó el corte "por los pelos".

"He tenido sudores fríos, en la última vuelta cuando he visto banderas amarillas en las curva 4 he pensado que me quedaba fuera, pero luego he visto que había más banderas en otras curvas más adelante y empecé a tener la esperanza de salvarme, por los pelos, pero con sudores fríos", dijo enfatizando esas 50 milésimas que le salvaron.

"Pasar directamente a la Q2 era básico, porque ya ves los pilotos que están en la Q1, va a ser complicadísimo pasar el corte", advirtió.

"No he tenido unas grandes sensaciones sobre la moto en ninguna de las dos sesiones del día, para ser honesto ame esperaba muchísimo más. Pero es verdad que tampoco estamos tan lejos. En términos de ritmo me siento más cómodo, pero cuando voy a buscar la vuelta rápida todavía hay que trabajar el setting, no consigo ni mantener el gas a tope, hay que cuadrarla un poco. Hay una caída muy fuerte en la goma delantera, pero viene todo de atrás, de la falta de agarre. Hay que entender bien los datos y qué nos está pidiendo la moto para ir rápido. A ritmo no está mal, pero es importante sacar una vuelta rápida para poder salir delante en parrilla", avisó.

Al final del entrenamiento de la mañana Maverick terminó muy enfadado. "Un problema técnico chicos", repitió varias veces como bromeando, aunque la verdad es que el enfado era real por un supuesto problema con el cambio.

"Hay momentos en los que se te disparan las revoluciones y esas vueltas eran cruciales porque estaba probando un setting para mejorar y ha fallado algo, es normal que me enfade", explicó.

Mientras Maverick entraba "por los pelos" a la Q2, su compañero Aleix Espargaró, 24 horas después de anunciar que se retira a final de año, logró batir el récord de la pista.

"Yo ya dije ayer que tiene la velocidad, también Montmeló es uno de los circuitos en los que puede sacar mayor partido a su estilo de pilotaje. Pero Aleix esta año va rápido, aquí, en Le Mans, en Jerez… no es una sorpresa. Que se retire a final de año no cambia nada, la velocidad la tiene. Lo bueno, es que tenemos datos para mirar ahí al lado, es de las primeras carreras que los tenemos para mirar y es importante. Básicamente lo que hace es acelerar mejor, tener más tracción. No se si este circuito te pide levantar menos la moto, yo soy mucho más extremo, hay que entender como ayudar a la moto para acelerar mejor, esa es la clave. A la que toco el gas no hago metros".

También destacó que "las KTM vuelan, Brad Binder se ha caído dos veces pero hay que ver el neumático que llevaba delante, luego han ido muy rápido. Ya avisé, de un año al otro todo cambia mucho y aquí van muy rápido".

Y tampoco descartó a las Ducati. "Espera a mañana, el año pasado mejoraron medio segundo del primer día al segundo y hoy ya estaban ahí, hay que esperar a mañana porque llegaran", zanjo el chico de la Costa Brava.