Fermín Aldeguer será baja en Sachsenring y Gresini no le sustituirá
El equipo Gresini confirmó este lunes que Fermín Aldeguer no disputará el GP de Alemania en Sachsenring, aún recuperándose de sus lesiones en Assen, y que no será sustituido.
Fermín Aldeguer, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fermín Aldeguer no viajará a Sachsenring este fin de semana. El piloto español no disputará el Gran Premio de Alemania debido a que aún continuará recuperándose de la lesión sufrida en Assen, según ha confirmado su equipo, Gresini, este mismo lunes, 6 de julio. Además, la escudería de Faenza ha anunciado también que no le sustituirá, puesto que aún no tienen por qué hacerlo en base al reglamento de MotoGP.
El piloto de La Ñora fue uno de los accidentados de manera violenta durante el pasado Gran Premio de los Países Bajos. El murciano se fue al suelo en la Práctica del viernes, al igual que su compañero de equipo, Alex Márquez. Pero mientras que el catalán no vio agravadas las lesiones que aún arrastraba desde Montmeló, y que le impidieron correr hasta Brno, Aldeguer sí sufrió un daño importante.
El #54 sufrió la fractura de una vértebra cervical, la T7, que se sumó a los daños que aún traía en la pierna desde su accidente entrenando en invierno, aunque esos sí los estaba pudiendo sobrellevar. Como consecuencia, Aldeguer no pudo finalizar el fin de semana en territorio neerlandés, teniendo que retirarse antes de las jornadas del sábado y del domingo.
Precisamente, en la jornada dominical, fue el propio Aldeguer el que ya adelantó que no viajaría a Sachsenring este fin de semana, del 10 al 12 de julio, porque no estaría en condiciones. Su recuperación le iba a obligar a no volver hasta después del parón veraniego, que comenzará después de la cita de Alemania hasta el GP de Gran Bretaña en Silverstone (7-9 de agosto).
Así, el equipo Gresini, que este mismo lunes confirmó la marcha de Alex Márquez (previamente ya habían confirmado los fichajes de Joan Mir y Dani Holgado para 2027) de sus filas, anunció mediante un post en sus redes sociales que Aldeguer no podrá estar en Sajonia.
"Y dado que las malas noticias siempre vienen de dos en dos... Fermín Aldeguer seguirá en el banquillo [no podrá correr] mientras continúa su recuperación obligada, y se perderá el Gran Premio de Alemania en Sachsenring. No se alineará a ningún piloto sustituto", confirmaron.
En cuanto a un piloto sustituto, cabe destacar que, si Gresini hubiera anunciado la baja de Aldeguer en Assen, sí tendría que haber encontrado alguien de reemplazo para Sachsenring. El reglamento de MotoGP estipula que los equipos deben "seleccionar un piloto de reemplazo para los próximos Grandes Premios si un piloto titular no está en condiciones de competir. Los equipos disponen de un plazo de 10 días para elegir a su piloto antes del próximo GP del calendario". Sin embargo, los 10 días de plazo son desde que se anuncia la baja del piloto titular en cuestión, motivo por el cual Gresini ha retrasado el anuncio hasta este lunes.
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