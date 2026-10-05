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WSBK Estoril

Morbidelli se marcha al Mundial de Superbikes: confirmado su fichaje por Ducati

Franco Morbidelli dejará el Mundial de MotoGP a finales de 2026, y su destino será el equipo oficial de Ducati en WorldSBK, el Aruba.it, con Lecuona como compañero.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli ya tiene destino para la temporada 2027. El italiano, que dejará el Mundial de MotoGP a finales de 2026 para ser sustituido en el VR46 por Nicolò Bulega, correrá en el Mundial de Superbikes en el próximo curso, como era ya un secreto a voces.

El pupilo de Valentino Rossi protagonizará un cambio de cromos con el campeón de Superbikes, ya que será Morbidelli quien ocupe el asiento de Bulega en el equipo oficial de Ducati, el Aruba.it. Allí, tendrá como compañero Iker Lecuona, quien irá a por todas a por el campeonato.

WorldSBK vivirá así una avalancha de pilotos de MotoGP, tras numerosos cambios en la parrilla de la clase reina. Por ejemplo, en BMW, donde ya se encuentra un ex de las motos pesadas como Miguel Oliveira, recalará el sudafricano Brad Binder, tras salir de KTM.

En Yamaha, Jack Miller ocupará el asiento de Xavi Vierge en el equipo oficial, donde será compañero de Andrea LocatelliEl barcelonés fichará por Ducati, donde tendrá una Panigale V4 R satélite, en el Barni Racing Team. Allí sustituirá a Álvaro Bautista, cuyo futuro aún es una incógnita.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Estoy muy contento e ilusionado con este nuevo capítulo de mi carrera deportiva. Quiero dar las gracias a Ducati y al Aruba.it por esta oportunidad. Como siempre, lo daré todo para estar a la altura de un equipo que lleva años luchando en lo más alto y que acaba de ganar el Mundial de Superbikes. Haré el mejor trabajo posible para conseguir grandes resultados juntos", dijo Morbidelli.

El director general de Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, comentó: “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Franco a la familia Aruba.it Racing – Ducati. Franco es un piloto con mucho talento que, a lo largo de su carrera, ha demostrado velocidad, sensibilidad técnica y capacidad para adaptarse al más alto nivel del motociclismo mundial. Después de muchos años en MotoGP, aportará a nuestro proyecto de WorldSBK una experiencia muy valiosa".

"Estamos convencidos de que su adaptación también se verá favorecida por su profundo conocimiento del entorno Ducati y de nuestros métodos de trabajo, un aspecto que consideramos especialmente importante teniendo en cuenta los nuevos desafíos técnicos que nos esperan en 2027 [llegará una nueva versión de la Panigale y habrá neumáticos Michelin en WSBK]. Junto al Aruba.it Racing, hemos construido un proyecto ganador a lo largo de los años y creemos que Franco tiene todas las cualidades para ayudarnos a mantenerlo en lo más alto. Tenemos muchas ganas de empezar juntos esta nueva aventura".

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