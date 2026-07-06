Márquez: "Mis vacaciones serán más cortas, para intentar dar un paso y ver dónde podemos llegar"

Marc Márquez sigue tratando de combinar descanso y entrenamiento, por más que su agenda no esté libre de compromisos, como pudimos ver este pasado fin de semana. Después de unas semanas exigentes en el Mundial de MotoGP, con victorias en Balaton Park y Brno tras volver de lesión y un Gran Premio de Países Bajos mucho más complicado en Assen, el vigente campeón del mundo fue uno de los protagonistas de la habitual fiesta de Ducati por estas fechas, el World Ducati Week que se celebra en Misano, y que en este 2026 conmemoraba el centenario de la casa de Borgo Panigale.

El piloto español se tomó la 'Carrera de Campeones', vencida por Nicolò Bulega, con calma y finalizó en la duodécima posición. Y es que Márquez no quiere, ante todo, sobresaltos o sobreesfuerzos que puedan generarle un nuevo daño físico, especialmente en su maltrecho hombro derecho.

Además, cabe resaltar que, antes del parón veraniego, el #93 deberá afrontar una de sus citas predilectas del calendario, en la que tratará de continuar adelante con su 'Operación Remontada', el Gran Premio de Alemania en un circuito de Sachsenring en el que ha vencido hasta en 12 ocasiones. El propio Marc ya lo dejó claro antes de Assen: se planteaba la visita a 'La Catedral' como una de las últimas en las que debía sobrevivir, para tratar de ir al ataque desde este fin de semana.

El ilerdense habló este pasado domingo para los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP', presente en Misano para el evento, y comentó en primera instancia cómo afronta la llegada a Sachsenring.

"El año pasado gané, pero vencí en muchas carreras, gané siete seguidas. Así que creo que es un circuito que me gusta, uno que se adapta bastante bien a mi estilo, y ya veremos. Intentaremos trabajar bien durante el fin de semana y, sobre todo, luchar por el podio", dijo con cierto perfil bajo, no señalando a la victoria como su principal objetivo a priori.

Marc Márquez WDW 2026

Márquez llegó a verse a más de 100 puntos del liderato de la general de MotoGP, antes del GP de Hungría, y tras los continuos problemas de Aprilia y Marco Bezzecchi llegará a la cita teutona a 40 puntos del nuevo líder, Jorge Martín. Cuestionado sobre su plan para tratar de pelear por su décima corona mundialista, la octava en la categoría reina, el catalán anticipó que sus vacaciones serán más cortas, para tratar de seguir mejorando y llegar a la segunda parte del curso más preparado.

"La moto funciona, el equipo funciona, mi cabeza funciona. Tenemos que trabajar en mi físico para intentar dar un paso adelante este verano. Las vacaciones serán más cortas, para intentar dar un paso adelante y ver hasta dónde podemos llegar con este brazo derecho", cerró el de Lleida.