KTM anuncia el fichaje de Alex Márquez para la temporada 2027 de MotoGP

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KTM anunció este lunes a mediodía el fichaje de Alex Márquez, que a partir del año que viene compartirá el taller del equipo oficial de la marca austríaca junto a Fabio Di Giannantonio.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Alex Márquez KTM

Alex Marquez correrá con KTM en 2027

Foto de: KTM

El español, de 30 años, dejará el equipo Gresini, con quien la temporada pasada se proclamó subcampeón del mundo, solo por detrás de su hermano, Marc Márquez, tras acumular tres victorias y doce podios.

El menor de los hermanos de Cervera (Lleida) volverá a defender los colores de una fábrica, al igual que hizo con Honda en 2020, el año de su estreno en la categoría de las motos pesadas, con un contraro multianual.

Alex Márquez, que pasa por un periodo complicado debido a una serie de lesiones que ha ido arrastrando últimamente, afrontará en 2027 su octavo ejercicio en MotoGP, donde habrá corrido con tres constructores distintos (Honda, Ducati y KTM).  

Se espera que la marca de Mattighofen haga oficial en breve la contratación de Fabio Di Giannantonio, que también se bajará de una Desmosedici, en este caso de la escudería VR46, para subirse a la RC16 a partir del próximo curso.

"Estamos sumamente orgullosos y felices de haber conseguido un talento tan excepcional como el de Alex Márquez para nuestro proyecto", le reconoce Pit Beirer, director de competición de KTM. "Alex aporta no solo una habilidad y una inteligencia en extraordinarias, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encajan a la perfección con nuestro ADN", añade el expiloto de motocrós. 

Alex Márquez con los responsables del equipo KTM

Alex Márquez con los responsables del equipo KTM

Foto de: KTM

En KTM miran al futuro con la inquietud de tener que resolver antes el presente. Superado el cataclismo económico que zarandeó la empresa el año pasado, y gracias al rescate por parte de Bajaj, el principal problema que recientemente desestabiliza la división de carreras de las motos naranjas es la avería que, en repetidas ocasiones, ha provocado que sus prototipos se paren de forma repentina.

Se conoce que las vibraciones de la moto provocan que la centralita electrónica entre en modo de emergencia y suspenda el flujo de energía. Ese es el diagnóstico, aunque los ingenieros todavía no han encontrado el remedio para evitar que este tipo de situaciones, tan peligrosas como quedó claro en el último Gran Premio de Catalunya, celebrado en Montmeló –la moto de Pedro Acosta se paró en plena aceleración y el propio Márquez no pudo evitar llevarse por delante al murciano–.

Despedida de Gresini

Tras hacerse oficial el fichaje de Alex por KTM, su actual equipo, Gresini, se despidió con un comunicado firmado por la viuda de Fausto Gresini y actual propietaria de la estructura italiana, Nadia Padovani.

 

"Alex, me cuesta mucho dejarte ir. Hemos compartido emociones, crecimiento y momentos que siempre llevaré en mi corazón. Estoy orgullosa del hombre y del piloto que eres. Pero antes de decir adiós, aún nos queda un capítulo por escribir juntos. Hagámoslo con la determinación que siempre nos ha distinguido".

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