Aldeguer: "En Motegi tengo buenas sensaciones, pero siempre cometo muchos errores"

Fermín Aldeguer no está teniendo el fin de semana más tranquilo en Motegi. El piloto español ya se presentó en Japón recién operado, en principio para quitarse un clavo del fémur izquierdo que se lesionó en invierno para acelerar la recuperación de la pierna. El viernes, tras los entrenamientos, el de La Ñora admitió sentirse dolorido. Aunque no fue el físico su gran hándicap este sábado.

Y eso que el de Gresini arrancó la jornada con una dura caída en los Libres 2, impactando precisamente en su pierna malherida. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores desde el punto de vista físico, aunque, como reconoció, sí le hizo perder sensaciones de cara a la cronometrada, en la que fue 18º como peor representante de Ducati.

Con todo, Aldeguer pudo levantar su situación en la carrera al sprint, con una magnífica remontada -aprovechando también incidentes como el que protagonizó su compañero de equipo, Alex Márquez- para terminar décimo, rozando los puntos.

"Físicamente estoy bien. Es verdad que la caída me ha hecho perder un poco el feeling de cara a la clasificación, pero bueno, que no ha estado ahí el problema. Ya te lo digo yo. Ha estado en que, como siempre, en esta pista tengo buenas sensaciones, consigo ser rápido, pero siempre cometo muchos errores. Me cuesta mucho cuadrar la vuelta perfecta", empezó diciendo el murciano en DAZN sobre sus problemas en la pista nipona.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Luego, a nivel de ritmo, como ha podido ser en la sprint, consigo ser rápido, cuidar bien el neumático y remontar. Pero en vuelta rápida me cuesta mucho. Saliendo el 18º, hoy hemos podido acabar décimos. Mañana a ver hasta dónde podemos llegar", siguió.

Aldeguer sufrió con el neumático blando trasero, pero no más que el resto. De hecho, aparentemente menos: "He tenido un poco de blistering, pero creo que como la mayoría de la parrilla. Ya sabíamos que podía pasar. De las gomas que he visto, la mía ha sido de las que mejor ha acabado. Entonces hoy tengo algo bueno".

Pensando en la carrera larga, la goma media apunta a ser la favorita, aunque la dura podría entrar en escena: "Para mañana, no lo sé. Esta mañana he probado el neumático medio y me ha costado mucho hacer el tiempo. Si me comparaba con Bezzecchi, que lo llevaba también, no estaba tan mal. Pero a nivel de sensaciones necesitaba como muchas vueltas para llegar al rendimiento bueno de la goma. Y encima me he caído con ese neumático. Que no tiene nada que ver, pero a ver si mañana en el WUP podemos encontrar algo que pueda hacerlo trabajar mejor desde el inicio", cerró.