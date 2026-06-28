Aldeguer, lesionado, confirma que no volverá a correr "hasta después del verano"
Fermín Aldeguer sufrió una fuerte caída en la Práctica del GP de los Países Bajos, sufriendo una fractura en la vértebra T7 que le dejó fuera del fin de semana y que le mantendrá de baja hasta pasado el verano.
Fermín Aldeguer en el suelo tras el accidente
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El piloto de Gresini se fue al suelo en la curva 11 de Assen durante la Práctica del viernes por la tarde, una caía a alta velocidad que le llevó a impactar contra el suelo, donde empezó a dar vueltas golpeando la grava con violencia. El resultado fue una fractura en la vértebra T7, además de golpes y contusiones por todo el cuerpo que le dejaron 'chafado', sumándose al dolor permanente que sufre en la pierna izquierda, lesionada en enero y que le causa daño debido a que lleva un clavo de 30 centímetros que, afortunadamente, no se resintió en el accidente.
"Bien, dentro de todo lo malo que hubiera podio ser, estoy bien a nivel de dolor, está controlado", explicó Fermín Aldeguer este domingo en DAZN, aún en el box de Gresini.
"Estoy un poco tieso, pero es normal, hay contusión en todos los músculos, y lo de la vertebra me limita el movimiento", añadió.
Las imágenes de la caída de Fermín desvelan que los golpes fueron muy fuertes y que la lesión hubiera podido ser mucho más aparatosa.
"La caída podía haber sido una gran volada, pero cuando lo tenia controlado y parecía que iba a deslizar, en la grava salté y empece a dar vueltas. Todos los impactos fueron con el cuello y la espalda y ahí llego la lesión", recuerda. "Viendo las imágenes hay que dar gracias que solo fue eso", celebra.
Tras la lesión del viernes, Fermín decidió permanecer en Assen. "Si, me he quedado aquí porque están todos lo médicos y los fisios, me han estado controlando a nivel de medicamentos, era más complicado volver ayer que esperar a hoy el vuelo a Madrid. Tengo aquí a mi fisio y ayer ya empezamos la rehabilitación".
Tras la lesión en la pierna que le mantuvo de baja en pretemporada y en el primer gran premio del año en Tailandia, los médicos le han pedido a Fermín un poco de paciencia.
"A partir de ahora a tomárselo con calma, volver cuando los médicos lo digan, no hay un plazo pero por la lesión que es, como mínimo, son cuatro semanas de parar. Así que lo empalmaremos con las vacaciones y volveremos después del verano, me irá bien también para la pierna más tiempo de reposo", pronosticó el de La Ñora que, por tanto, no estará en el GP de Alemania el próximo 12 de julio, de momento.
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