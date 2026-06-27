Aldeguer no puede seguir en Assen tras su accidente en la Práctica de MotoGP

Fermín Aldeguer no seguirá adelante en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP. El piloto español del equipo Gresini sufrió una violenta caída en la segunda mitad de la Práctica y el sábado por la mañana se informó de que había sido declarado 'no apto' por el doctor Ángel Charte, sufriendo una fractura de la vértebra T7.

El piloto murciano ya venía con el fin de semana torcido, al perderse sus encuentros con la prensa del jueves por unas anginas. Afortunadamente, pudo recuperarse de esa cuestión de cara al viernes, pero la Práctica de la tarde le iba a deparar un importante contratiempo.

A 15 minutos del final, el de La Ñora sufrió una importante caída en la curva 11, el mismo punto en el que después se iría al suelo su compañero de equipo, Alex Márquez. Aldeguer impactó contra el escalón de grava de la escapatoria, que parecía pronunciado, y tras perder el tren delantero su entrada fue muy violenta.

Al español le evacuaron en camilla, y el equipo Gresini confirmó que le transferirían a un hospital, para que le realizaran pruebas más exhaustivas en el pecho y en la espalda. Allí, se confirmó la fractura en la vértebra T7, "que será evaluada en los próximos días".

Mejor suerte corrió Alex Márquez. Tras una caída al principio de la Práctica, en la que se golpeó el hombro izquierdo, el catalán sufrió un fuerte accidente a 3 minutos del final del ensayo de la tarde, también en la curva 11, pero en este caso recibiendo todo el impacto en el hombro derecho, el que se lesionó en su accidente en Barcelona, y que le mantuvo apartado de las pistas junto a una fractura de una vértebra cervical al impactar contra la KTM de Pedro Acosta.

Los médicos de la zona y comisarios de pista tuvieron que atender al #73, aunque no tardó en ponerse de pie, afortunadamente por él mismo, pese a la ayuda inicial. Desde allí, fue trasladado al centro médico.

Tras las primeras pruebas, llegaron las buenas noticias: el pequeño de los Márquez Alentà sufrió una contusión en su hombro derecho y abrasiones en su brazo izquierdo. La radiografía de su hombro, afortunadamente, evidenció la ausencia de fracturas. De cara a completar el resto del fin de semana, Gresini confirmó que Márquez saldrá a los Libres 2 del sábado por la mañana, y que tras eso volverá a ser chequeado por el equipo médico de MotoGP, para ver si tiene el visto bueno para la clasificación.

"Aparte de la caída, ha sido un día positivo. Estaba intentando darlo todo y cometí un error con la moto que me lanzó por los aires. Por suerte estoy bien, solo tengo unos rasguños, pero todo va bien. La clavícula está bien; ahora ya veremos cómo me encuentro mañana por la mañana", dijo el #73 en unas declaraciones difundidas por su equipo a última hora de la tarde.