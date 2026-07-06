Bagnaia: "Aprilia tiene ventaja pero nos estamos acercando; el potencial lo veremos en unas carreras"

Pecco Bagnaia va a tener que ir diciendo adiós al mundo Ducati y a los tifosi. Ya es oficial que el piloto italiano dejará atrás su marca de toda la vida en el Mundial de MotoGP al término de este 2026 para recalar en Aprilia, marca con la que ha firmado un contrato de cuatro años de duración, y en el que tendrá de compañero de equipo a Marco Bezzecchi, uno de sus mejores amigos de la VR46 Riders Academy.

Así, este pasado fin de semana, el piloto turinés, que sigue celebrando su reciente paternidad hace apenas ocho días, vivió su última World Ducati Week, la fiesta anual que la casa de Borgo Panigale celebra en Misano, y que en este 2026 suponía la celebración del centenario de la marca.

Bagnaia pudo darse un auténtico baño de masas, prometiendo a todos los presentes que sería un Ducatista además. Pero, ante todo, el #63 quiere marcharse de Ducati con un buen sabor de boca, y eso lo dictará lo que pase en la pista. El transalpino venía en una gran racha, de cuatro podios consecutivos en carrera larga, que se rompió en Assen debido a un abandono por un problema técnico.

El piamontés tratará de resarcirse en el Gran Premio de Alemania de este fin de semana, en un circuito de Sachsenring en el que obviamente el favorito no será otro que su compañero de equipo, Marc Márquez, ganador allí un total de 12 veces. Pero a Bagnaia también se le ha dado bien la pista de Sajonia históricamente, resultando vencedor allí en 2024.

"Estoy deseando llegar a Sachsenring. Como siempre, es un circuito técnico y complicado, con sus particularidades, pero en los últimos años nos ha ido bastante bien, así que estamos preparados", dijo Bagnaia este pasado domingo a 'Sky Sport MotoGP', la televisión italiana, que estaba presente en Misano para la 'Race of Champions' de la WDW.

A Bagnaia también le preguntaron sobre cómo ve el Mundial para la segunda mitad de temporada. Y es que, tras los últimos problemas y tiros en el pie de Aprilia, al tricampeón del mundo tampoco se le debe descartar de la ecuación aún: está octavo de la general, pero a 63 puntos del nuevo líder, Jorge Martín.

Para Pecco, la RS-GP aún tiene ventaja sobre la Desmosedici, pero Ducati se está recuperando y la situación entre ambas marcas se verá en las próximas carreras: "En este momento, en mi opinión, Aprilia lleva ventaja, va más rápido y está mejor preparada".

"Nosotros nos estamos recuperando poco a poco, y estamos trabajando mucho para intentar ponerlo todo a punto... Es difícil decirlo ahora mismo, en mi opinión; a principios de año estaba claro que ellos llevaban ventaja, ahora nos estamos acercando un poco, pero creo que el verdadero potencial lo veremos dentro de tres o cuatro carreras", remachó Bagnaia al respecto.