Quartararo: "Me he quedado sin gasolina al final, he perdido dos plazas"

Fabio Quartararo completó en el Gran Premio de Emilia Romagna su mejor fin de semana en la temporada 2024 de MotoGP. Tras pasar directo a la Q2 el viernes y ser séptimo en la sprint el sábado, se marcó como objetivo acabar en el Top 6 el domingo. Un objetivo que tenía bastante cerca en la carrera principal.

El piloto de Yamaha rodó en la zona alta con cierta comodidad, y las caídas de Pedro Acosta primero y de Pecco Bagnaia después le dejaron en quinta posición, por detrás de las cuatro Ducati (incluyéndose la de Marco Bezzecchi) e incluso delante de otra: la de Franco Morbidelli. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado al Top 5, llegó un problema inesperado. La M1 se quedó sin gasolina en el último parcial de Misano, y el 'Diablo' fue adelantado por Morbidelli y por Maverick Viñales.

Así, Quartararo tuvo que conformarse con repetir posición este domingo, aunque en general quedó contento con la carrera: "He perdido dos plazas al final. Me he quedado sin gasolina en el último sector, y he perdido casi 10 segundos", empezó diciendo el galo. "Más que perder esas dos posiciones, ya que no vamos rápido de motor, si no acabamos la carrera ya es lo más frustrante. Hay que ver, pero al final estoy bastante contento con la carrera de hoy".

El #20 no supo responder si fue por un mal cálculo de los ingenieros o si ocurrió porque el motor quemó más combustible del esperado, pero trató de solucionar los problemas, sin éxito: "No sé por qué ha pasado. Tenemos una luz en la moto que al final nos dice 'rojo o verde' [de aviso], rojo es malo, y lo tuve mucho tiempo. Tuve que pilotar mucho tiempo de manera diferente para intentar bajar, pero no me bajaba. Y ya está. Pero más que eso, me quedo con la carrera que hemos hecho, con Franco Morbidelli detrás toda la carrera, intentando adelantarnos. El ritmo ha sido muy bueno. Contento, pero no podemos tener este tipo de cosas".

Así, Quartararo desea que estos resultados se repitan en la gira asiática: "Me voy bastante contento, hemos conseguido hacer un ritmo muy bueno. Sabemos que, al final de carrera, teníamos a cuatro Ducati y a una detrás, estábamos en el medio. Creo que nos podemos ir bastante contentos. Claro, hay que ver si podemos mantener esa posición en los circuitos de la gira asiática. Tengo muchas ganas de verlo. Si nos mantenemos, significará que hemos dado un paso bastante grande", finalizó.