Hamilton, desconcertado con el sábado de Ferrari: "El coche no era el mismo que el viernes"

Después de que Ferrari mostrara una gran velocidad en los entrenamientos, el equipo italiano se encontró en desventaja en la lucha por la pole de Fórmula 1 para el Gran Premio de Mónaco, y Lewis Hamilton aseguró que su coche era "completamente diferente" del viernes al sábado.

Ferrari resistió la tentación de realizar demasiados cambios durante la noche después de liderar tanto la FP1 como la FP2, ya que el equilibrio del SF-26 estaba en un buen punto al final de la jornada del viernes. Sin embargo, Hamilton sintió que le faltaba confianza en la parte trasera del coche desde el inicio de la clasificación.

El equipo redujo progresivamente el ángulo de los flaps del alerón delantero durante la sesión para equilibrar el monoplaza, lo que permitió a Hamilton sentirse más cómodo al comienzo de la Q3. Aun así, le sorprendió el salto de rendimiento que Mercedes y Red Bull encontraron de un día para otro: Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen se aseguraron la primera fila de la parrilla con sus últimas vueltas de la sesión.

Hamilton no supo explicar por qué el equilibrio del coche había cambiado tanto y admitió que su confianza en el SF-26 "desapareció por completo" al inicio de la clasificación, antes de que el equipo redujera la carga aerodinámica en el tren delantero.

"No creo que fuéramos en la dirección equivocada con la puesta a punto, esa es la cuestión", explicó Hamilton. "Creo que fueron los ajustes más pequeños posibles, un milímetro aquí, un milímetro allá. Cambios mínimos".

"Pero realmente tenemos que investigar qué cambió porque el coche era completamente diferente a lo que había sido antes y, por alguna razón, no tenía nada de agarre detrás. Había tenido un buen equilibrio durante prácticamente todo el fin de semana".

"Creo que con el ritmo que teníamos ayer podríamos haber estado más cerca, pero estos chicos hicieron tiempos increíbles al final, así que hay que reconocerles el mérito. Mañana apretaremos al máximo, espero que podamos seguirles el ritmo y quién sabe, quizá podamos hacer una salida realmente buena".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"La verdad es que no sé qué cambió. Para nosotros, aparte de querer más carga aerodinámica en general, cuando llegamos el jueves vimos que otros equipos tenían esos pequeños añadidos ingeniosos en sus alerones y nosotros no los teníamos, lo que fue una pequeña sorpresa".

"Pero, como he dicho, nuestro ritmo parecía bueno. En general, para ir más rápido necesitábamos más apoyo delante. Sin embargo, llegamos a la clasificación, tenía muchísimo tren delantero y por alguna razón tuve que quitar unas diez posiciones de alerón delantero. Una vez hicimos eso, el coche fue algo más razonable en mi última vuelta de Q3, pero necesitaba ese equilibrio ya desde la Q1 para construir a partir de ahí".

"Todo depende de la confianza. No la tenía, había desaparecido por completo en la Q1 y después intenté recuperar todo lo que pude".

A pesar de todo, Hamilton se mostró razonablemente satisfecho con su tercera posición en la clasificación, aunque considera que Ferrari merecía acabar con el dominio de Mercedes en las poles de esta temporada. También reiteró que se encuentra en un "muy buen momento" junto a Ferrari y prometió que presionará a Antonelli y Verstappen todo lo posible para luchar por la victoria.

"Relativamente, estoy bastante contento con el tercer puesto. Obviamente quería la pole y sentía que el equipo se la merecía por fin. Creía que era posible".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Estoy en un muy buen momento con el coche, estoy en un muy buen momento con el equipo y se puede ver que todavía tengo buen ritmo. No me falta velocidad, algo de lo que estoy muy agradecido y feliz, independientemente de todos los comentarios negativos que se han hecho durante este tiempo. Está bien; seguiré trabajando, seguiré apareciendo y seguiré rindiendo".

"Ya sabéis cómo son estas carreras, es muy difícil adelantar. Espero que podamos hacer una salida realmente buena y quizá meter algo de presión a los dos de delante. Probablemente también necesitemos lluvia".

"Pero nada es imposible si sigues presionando. Va a ser muy difícil batir a estos dos porque son dos grandes pilotos con coches rápidos y que han sido muy veloces durante todo el fin de semana".

"Es una pena que esta carrera sea a menudo una procesión, en el sentido de que normalmente nos limitamos a seguirnos unos a otros. El coche se sobrecalienta, los frenos se sobrecalientan, simplemente por cómo es el circuito, y además normalmente solo tenemos una parada porque los neumáticos son muy duros y duran muchísimo".

"Pero aun así voy a dar absolutamente todo lo que tengo. Intentaré presionarles tanto como pueda e intentar forzarles a cometer algún error o a no poder tomar ciertas curvas como les gustaría".