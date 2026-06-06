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MotoGP GP de Hungría

La parrilla de salida de MotoGP en Balaton (Hungría): filas y posiciones

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton Park, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ya hay parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Balaton Park. El trazado de última generación ha acogido este sábado, 6 de junio, la octava sesión de clasificación de la temporada 2026, en la que Marc Márquez cosechó una pole histórica apenas una semana después de volver de lesión. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Hungría, con filas y posiciones.

La clasificación:

Hungary Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Balaton (GP de Hungría): filas y posiciones

1. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

2. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

3. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

4. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

7. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

9. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

10. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

11. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

12. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

13. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

14. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Spain Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

17. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

18. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

20. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

21. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

22.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

    

Marc Márquez saldrá desde la pole en Hungría. Ni estar en su segundo gran premio tras su nueva operación, volviendo a la competición hace una semana, ni siquiera una caída le privó de ser el más rápido este domingo, en la Q2 celebrada en Balaton Park. Tras un accidente a baja velocidad, el catalán siguió adelante para, en sus últimos intentos, bajar al 1:36.785.

Así, doblegó a un gran Pedro Acosta, que rozó la pole pero se quedó a 53 milésimas, y también a Fermín Aldeguer, que completó la primera fila. Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia, viniendo de la Q1, les siguieron para meter cuatro Ducati en el Top 5.

Marco Bezzecchi estuvo cerca de la pole por momentos, pero tuvo que conformarse con la sexta plaza como mejor hombre de Aprilia, sobre sus compañeros de marca, Raúl Fernández y Jorge Martín. La tabla se completó con Luca Marini, Ai Ogura, Diogo Moreira y Jack Miller.

En la Q1, la primera criba de la cronometrada, Pecco Bagnaia logró clasificarse con el mejor tiempo de la sesión. Aunque su primer intento no fue bueno, en el segundo marcó un crono de 1:37.443 que resultó insuperable. Le acompañó en el corte Luca Marini, que superó a su compañero, Joan Mir, por más de una décima. Enea Bastianini, Fabio Quartararo y un gran Iker Lecuona quedaron detrás.

Hungary Parrilla de salida de MotoGP en el GP de Hungría 2026 con los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

1'36.785

   151.573  
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.053

1'36.838

 0.053 151.490  
3 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 8

+0.340

1'37.125

 0.287 151.042  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.447

1'37.232

 0.107 150.876  
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.532

1'37.317

 0.085 150.744  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+0.643

1'37.428

 0.111 150.572  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 9

+0.763

1'37.548

 0.120 150.387  
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+0.789

1'37.574

 0.026 150.347  
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.820

1'37.605

 0.031 150.299  
10 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+0.844

1'37.629

 0.024 150.262  
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 8

+1.065

1'37.850

 0.221 149.923  
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 8

+1.456

1'38.241

 0.391 149.326  
Ver resultados

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Hungría 2026

Marc Márquez saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Hungría de MotoGP. En una nueva actuación memorable, el piloto español voló hasta el 1:36.785, pese a una caída, para conseguir la primera posición en parrilla en apenas su segundo gran premio después de su doble operación en el hombro y el pie derechos.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras del GP de Hungría de MotoGP

Marc Márquez saldrá en pole en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026. El vigente campeón del mundo empezó la Q2 con una caída sin consecuencias en la primera curva, en la que iba a ser su primera vuelta cronometrada, pero pudo seguir adelante. Con todo, el #93 se mantuvo con la misma moto: acabó segundo en el primer stint, y en el segundo bajó hasta el 1:36.785 para llevarse la pole, la 76ª en MotoGP.

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