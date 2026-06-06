La parrilla de salida de MotoGP en Balaton (Hungría): filas y posiciones

Ya hay parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Balaton Park. El trazado de última generación ha acogido este sábado, 6 de junio, la octava sesión de clasificación de la temporada 2026, en la que Marc Márquez cosechó una pole histórica apenas una semana después de volver de lesión. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Hungría, con filas y posiciones.

La clasificación: MotoGP Márquez se lleva la Pole Position en el Balaton Park por delante de Acosta

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Balaton (GP de Hungría): filas y posiciones

1. Marc Márquez

Ducati Lenovo Team 2. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing 3. Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP 4. Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 5. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 6. Marco Bezzecchi

Aprilia Racing 7. Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team 8. Jorge Martín

Aprilia Racing 9. Luca Marini

Honda HRC Castrol 10. Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team 11. Diogo Moreira

Pro Honda LCR 12. Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP 13. Joan Mir

Honda HRC Castrol 14. Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3 15. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 16. Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP 17. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 18. Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP 19. Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 20. Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP 21. Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3 22. Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

Marc Márquez saldrá desde la pole en Hungría. Ni estar en su segundo gran premio tras su nueva operación, volviendo a la competición hace una semana, ni siquiera una caída le privó de ser el más rápido este domingo, en la Q2 celebrada en Balaton Park. Tras un accidente a baja velocidad, el catalán siguió adelante para, en sus últimos intentos, bajar al 1:36.785.

Así, doblegó a un gran Pedro Acosta, que rozó la pole pero se quedó a 53 milésimas, y también a Fermín Aldeguer, que completó la primera fila. Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia, viniendo de la Q1, les siguieron para meter cuatro Ducati en el Top 5.

Marco Bezzecchi estuvo cerca de la pole por momentos, pero tuvo que conformarse con la sexta plaza como mejor hombre de Aprilia, sobre sus compañeros de marca, Raúl Fernández y Jorge Martín. La tabla se completó con Luca Marini, Ai Ogura, Diogo Moreira y Jack Miller.

En la Q1, la primera criba de la cronometrada, Pecco Bagnaia logró clasificarse con el mejor tiempo de la sesión. Aunque su primer intento no fue bueno, en el segundo marcó un crono de 1:37.443 que resultó insuperable. Le acompañó en el corte Luca Marini, que superó a su compañero, Joan Mir, por más de una décima. Enea Bastianini, Fabio Quartararo y un gran Iker Lecuona quedaron detrás.

Parrilla de salida de MotoGP en el GP de Hungría 2026 con los tiempos de la Q2

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Hungría 2026

Marc Márquez saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Hungría de MotoGP. En una nueva actuación memorable, el piloto español voló hasta el 1:36.785, pese a una caída, para conseguir la primera posición en parrilla en apenas su segundo gran premio después de su doble operación en el hombro y el pie derechos.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras del GP de Hungría de MotoGP

Marc Márquez saldrá en pole en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026. El vigente campeón del mundo empezó la Q2 con una caída sin consecuencias en la primera curva, en la que iba a ser su primera vuelta cronometrada, pero pudo seguir adelante. Con todo, el #93 se mantuvo con la misma moto: acabó segundo en el primer stint, y en el segundo bajó hasta el 1:36.785 para llevarse la pole, la 76ª en MotoGP.