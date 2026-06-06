La parrilla de salida de MotoGP en Balaton (Hungría): filas y posiciones
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton Park, con filas y posiciones para sábado y domingo.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya hay parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Balaton Park. El trazado de última generación ha acogido este sábado, 6 de junio, la octava sesión de clasificación de la temporada 2026, en la que Marc Márquez cosechó una pole histórica apenas una semana después de volver de lesión. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Hungría, con filas y posiciones.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Balaton (GP de Hungría): filas y posiciones
|
1. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
2. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
3. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
4. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
5. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
6. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
7. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
8. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
9. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
10. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
11. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
12. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
13. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
14. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
15. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
16. Iker Lecuona
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
17. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
18. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
19. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
20. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
21. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
22. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
Marc Márquez saldrá desde la pole en Hungría. Ni estar en su segundo gran premio tras su nueva operación, volviendo a la competición hace una semana, ni siquiera una caída le privó de ser el más rápido este domingo, en la Q2 celebrada en Balaton Park. Tras un accidente a baja velocidad, el catalán siguió adelante para, en sus últimos intentos, bajar al 1:36.785.
Así, doblegó a un gran Pedro Acosta, que rozó la pole pero se quedó a 53 milésimas, y también a Fermín Aldeguer, que completó la primera fila. Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia, viniendo de la Q1, les siguieron para meter cuatro Ducati en el Top 5.
Marco Bezzecchi estuvo cerca de la pole por momentos, pero tuvo que conformarse con la sexta plaza como mejor hombre de Aprilia, sobre sus compañeros de marca, Raúl Fernández y Jorge Martín. La tabla se completó con Luca Marini, Ai Ogura, Diogo Moreira y Jack Miller.
En la Q1, la primera criba de la cronometrada, Pecco Bagnaia logró clasificarse con el mejor tiempo de la sesión. Aunque su primer intento no fue bueno, en el segundo marcó un crono de 1:37.443 que resultó insuperable. Le acompañó en el corte Luca Marini, que superó a su compañero, Joan Mir, por más de una décima. Enea Bastianini, Fabio Quartararo y un gran Iker Lecuona quedaron detrás.
Parrilla de salida de MotoGP en el GP de Hungría 2026 con los tiempos de la Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|8
|
1'36.785
|151.573
|2
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|8
|
+0.053
1'36.838
|0.053
|151.490
|3
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|8
|
+0.340
1'37.125
|0.287
|151.042
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.447
1'37.232
|0.107
|150.876
|5
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|8
|
+0.532
1'37.317
|0.085
|150.744
|6
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|8
|
+0.643
1'37.428
|0.111
|150.572
|7
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|9
|
+0.763
1'37.548
|0.120
|150.387
|8
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|8
|
+0.789
1'37.574
|0.026
|150.347
|9
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|8
|
+0.820
1'37.605
|0.031
|150.299
|10
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|8
|
+0.844
1'37.629
|0.024
|150.262
|11
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|8
|
+1.065
1'37.850
|0.221
|149.923
|12
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|8
|
+1.456
1'38.241
|0.391
|149.326
|Ver resultados
Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Hungría 2026
Marc Márquez saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Hungría de MotoGP. En una nueva actuación memorable, el piloto español voló hasta el 1:36.785, pese a una caída, para conseguir la primera posición en parrilla en apenas su segundo gran premio después de su doble operación en el hombro y el pie derechos.
En qué posición sale Marc Márquez en las carreras del GP de Hungría de MotoGP
Marc Márquez saldrá en pole en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026. El vigente campeón del mundo empezó la Q2 con una caída sin consecuencias en la primera curva, en la que iba a ser su primera vuelta cronometrada, pero pudo seguir adelante. Con todo, el #93 se mantuvo con la misma moto: acabó segundo en el primer stint, y en el segundo bajó hasta el 1:36.785 para llevarse la pole, la 76ª en MotoGP.
Comparte o guarda este artículo
Márquez: "Menos mal que Acosta no va con una Ducati, de momento"
Márquez gana con una mano la sprint en Hungría
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint en Hungría: puntos y posciones
Acosta: "No estamos al nivel de la Ducati, y menos en distancias cortas"
Márquez: "Estaba gestionando para poder darlo todo; la caída me ha hecho improvisar"
A qué hora fue MotoGP el sábado: carrera al sprint de Hungría
Últimas noticias
Así os contamos la Clasificación del GP de Mónaco de F1 2026
Ferrari señala su gran problema: "Cuesta extraer todo el potencial"
Colapinto explica su paso atrás en Mónaco: "No ha hecho clic este fin de semana"
"Lección aprendida": la verdadera razón por la que Verstappen criticó a Red Bull en Canadá
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios